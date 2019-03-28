Mustafa Savaş: "Motor Sporları İçin Çok Amaçlı Pist ve Tesis Yapacağız"

Kaynak: İHA

Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, 31 Mart akşamı Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra Aydın'da motor sporları için çok amaçlı özel bir pist ve tesis yapacağını, Aydın'daki sosyal yaşamı renklendirmek için alternatif projeleri hayata geçireceklerini dile getirdi.Aydın Büyükşehir sınırları içerisinde modifiye araç tutkunlarını da kapsayacak şekilde pist, fuar, etkinlik ve toplanma alanı gibi çok yönlü bir projeyi hayata geçireceklerinin altını çizen Mustafa Savaş,"Bu alan bütün motor sporları tutkunlarına yönelik olacak. Araçları ile gelmek isteyen herkesin kullanabileceği, aileleriyle birlikte piknik yapmalarına da olanak sağlayacak tarzda inşa edilecek. Aydın merkezde ve ilçelerimizde on binlerce araç tutkunu olduğunu biliyoruz. Bu ihtiyacı göz ardı edemeyiz. Aydın'daki sosyal yaşama renk katmakta kararlıyız, alternatif etkinlikleri bol bir şehirde yaşamanın eşsiz mutluluğunu herkese yaşatacağız. Kimsenin endişesi olmasın" dedi. - AYDIN