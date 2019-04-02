Mustafa Savaş Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde AK Parti Aydın büyükşehir belediye başkan adayı Mustafa Savaş oldu. AK Parti adayı Mustafa Savaş, Aydın büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Aydın büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan AK Parti Aydın büyükşehir belediye başkan adayı Mustafa Savaş ile ilgili seçim sonuçları ve Aydın büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. AK Parti Aydın büyükşehir belediye başkan adayı Mustafa Savaş oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Aydın büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Aydın aday yarışı ve Aydın seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Aydın Seçim Bilgileri

Aydın büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 2.754 olduğu belirlendi.

Aydın büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 2.754 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Aydın büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 86,36 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Aydın büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 821.282 olduğu belirlendi.

Aydın büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 709.289 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Aydın büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Mustafa Savaş, Aydın yarışında % 43,74 oranında aldığı oy ile 2'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Mustafa Savaş toplamda 299.056 adet oy sayısına ulaştı.

Mustafa Savaş Kimdir?

Ankara Universitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi. Türkiye Halk Bankası Genel Müdürlüğü'nde sırasıyla Şube Müdürlüğü, Daire Başkanlığı ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Bu süreçte bankanın iştirakleri olan değişik şirketlerde Yönetim Kurulu Uyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. 26. Dönem Milletvekilliği sürecinde AK PARTİ MKYK üyeliği de yapan Mustafa Savaş, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı ve Sosyal Politikalar Başkan Yardımcılığı görevlerini de yürüttü. 2015-2017 yılları arasında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Uyesi olarak Mecliste bütçe çalışmalarına katıldı. 27. Dönem Milletvekilliği sürecinde TBMM Kamu İktisadi ve Teşebbüsleri Komisyonu Başkanlığı'na seçilen Savaş, İngilizce bilmekte olup evli ve 2 çocuk babasıdır.

AK Parti Aydın büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.