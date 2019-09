Mustafa Şentop Söğüt'te

Mustafa Şentop Söğüt 'teTBMM Başkanı Şentop; " Türkiye düşmanları ne kadar saldırırsa saldırsın, asla geri adım atmayacağız""Türkiye'nin güçlenmesini engellemek isteyenlere karşı kararlı ve dirençli olmalıyız""Türkiye bugün, bir umudun, bir hamlenin ve insanlık davasının adıdır"BİLECİK - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye düşmanları ne kadar saldırırsa saldırsın asla geri adım atmayacağız. Yılmayacağız ve coğrafyanın ve tarihin bize yüklediği vazifelere sahip çıkacağız" dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu sene 738'incisi düzenlenen Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenliklerine katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Şentop, aşiretten devlete uzanan kutlu yolculuğun bu topraklarda başladığını kaydetti. Şentop, "Yüzlerce yıl cihana hükmeden Osmanlı Devleti'nin temelleri bu topraklarda atıldı. Bugün büyük bir hürmetle yad ettiğimiz Ertuğrul Gazi, yüzyıllarca dünyanın birçok coğrafyasında dalgalanacak olan Osmanlı sancağını bu topraklarda kaldırdı. Aleme nizam vermeyi kendine gaye edinen Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi, bu topraklarda kılıç kuşandı. Manevi iklimimizin mümtaz büyüklerinden Şeyh Edebali, hikmetli nasihatlerini bu topraklarda yaydı. Ay yıldızlı bayrağın altını saye bilen bizler için bu topraklar, geçmişin hatırasını ve geleceğin mayasını ihtiva etmektedir. Bugün burada bir araya gelmemizin yegane sebebi, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucularından, atamız Ertuğrul Gazi'nin aziz hatırasını anmak değildir. Biz bugün burada bir araya gelerek, Ertuğrul Gazi'ye, Osman Gazi'ye, yoldaşlarına, alplerine cihan devleti kurmayı ilham eden manaya, ruha sahip çıktığımızı; onların mirasını gururla üstlendiğimizi dosta-düşmana duyurmuş oluyoruz" dedi."Türkiye düşmanları ne kadar saldırırsa saldırsın, asla geri adım atmayacağız"Türkiye'nin milyonlarca insanın umudu olduğunu belirten Mustafa Şentop, "Bugün burada bir araya gelerek Ertuğrul Gazi'de tecessüm eden ruha, şuura ve gayrete aşık ve merbut olan bizler de aramıza tefrika sokulmasına izin vermeyeceğiz. Bizi birbirimize düşürmek için türlü oyunlar sergileyenlere kulak asmayacağız. Suret-i haktan görünüp, bizi büyük gayelere yürümekten alıkoymak isteyenlerin gayretini boşa çıkaracağız. Çelik gibi sağlam olacak; bizi, imamesi kopartılmış tespihten kopan taneler gibi dağıtmak isteyenlerin heveslerini kursaklarında bırakacağız. Fitne odaklarını tanıyacak ve içimize ateş düşürmelerine fırsat vermeyeceğiz. Çünkü biz, tarihi şanlı; ama, imtihanı çetin ve sorumlulukları son derece ağır bir milletiz. Balkanlar'dan Orta Asya'ya, Afrika'dan Batı Avrupa'ya, Asya'dan Amerika'ya milyarlarca insanın umudu biziz. Bize saldırmak için her seferinde bir bahaneye sarılanların kapalı kapılar arkasında planlar yaptıklarını tuzaklar kurduklarını biliyoruz. Bizler de büyük meseleler karşısında bizi gaflete düşürmeye çalışanlara ve onların yaptıklarına, geçmişten aldığımız derslerle bakıyoruz. Oldu bittiler ile bizi aldatmaya çalışanlara ve Türkiye'nin güçlenmesini engellemek isteyenlere karşı müteyakkız, kararlı ve dirençli olmak mecburiyetindeyiz. Uluslararası sömürü çarkına çomak sokmamızı hazmedemeyenler, yeniden Büyük Türkiye davasını tehdit olarak görenler, vatanımıza ve bize saldırıyorlar ve saldırmaya devam edecekler. Muhterem Cumhurbaşkanımızın 'Dünya beşten büyüktür' kararlılığı, güneyimizde kurulan fesat ittifakına karşı yürütülen büyük mücadele bazı odakları bize karşı taarruza sevk etmiş olabilir. Ne kadar istiyorlarsa o kadar saldırsınlar. Her saldırılarını, Malazgirt'te, Miryokefalon'da, Niğbolu'da, Sakarya'da ve 15 Temmuz'da olduğu gibi boşa çıkaracağız. Türkiye düşmanları ne kadar saldırırsa saldırsın asla geri adım atmayacağız. Yılmayacağız ve coğrafyanın ve tarihin bize yüklediği vazifelere sahip çıkacağız. Bugün, büyük cihan devleti Osmanlı'nın kurucularından, milletimizin öncülerinden ve İ'la-yı Kelimetullah davasının kahramanlarından olan Ertuğrul Gazi'nin huzurunda bulunmamızın manası budur" dedi."Diyarbakırlı annelere tebrik ve takdirlerimi iletiyorum"Türkiye'nin bugün artık sadece bir ülkenin ve coğrafyanın adı olmadığını kaydeden Şentop, "Türkiye bugün, bir umudun, bir hamlenin ve insanlık davasının adıdır. ve Türkiye bugün, sadece vatanımız değil, aynı zamanda vazifemizdir. İşte bu sebeple, umudu diri tutmak, insanlığın ortak iyiliğini amaçlayan bir hamleyi neticeye ulaştırmak ve vatanı vazife bilen şuuru tahkim etmek için, Türkiye'yi yücelteceğiz, büyüteceğiz ve geleceğini parlak kılacağız. Bu, Sultan Alp Arslan'ın, Ertuğrul Gazi'nin, Sultan Fatih'in ve bütün kumandan ve önderlerimizin, aziz şehitlerimizin, 100 yıl önce 'Ya istiklal, ya ölüm' şiarını yükselten Milli Mücadele kahramanlarının omuzlarımıza bıraktığı mübarek bir vazifedir. Bu şuur ve inançla, Malazgirt Zaferi'nden itibaren İ'la-yı Kelimetullah için bedenini siper, canını feda ederek şehadete yükselen bütün şehitlerimizi rahmetle, başta Sultan Alp Arslan, Ertuğrul Gazi, Osman Gazi olmak üzere Nizam-ı 'Aleme ömrünü adamış bütün önderlerimizi şükran ve minnetle anıyorum. Bilhassa, dün Mardin'in Ömerli ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyon sırasında şehid olan kahraman Özel Harekat Şube müdürümüz Tufan Kansuva'ya Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Ailesine, emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Terör örgütüne karşı cesaretle evlatlarının hukukunu savunan Diyarbakırlı annelere tebrik ve takdirlerimi iletiyor, onları saygı ile selamlıyorum. Vatan için, millet için, kardeşliğimiz için mücadele eden her bir ferdimiz milletimizin ve devletimizin desteğinin daima ve sonuna kadar arkasında bulunduğundan emin olmalıdır" ifadelerini kullandı.