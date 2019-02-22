Mustafa Şentop TBMM Başkan Adayı

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TBMM Başkanvekili ve Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, Meclis Başkanlığı için adaylık başvurusunu TBMM Başkanlığına sundu.Mustafa Şentop, Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş, Bülent Turan, Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Cahit Özkan ve bazı AK Parti milletvekilleriyle, Meclis Başkanlığı makamına geldi.Şentop, Meclis Başkanlığı için aday gösterilmesine ilişkin dilekçeyi Geçici TBMM Başkanı Celal Adan'a teslim etti.AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, dilekçeyi verdikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün itibarıyla pazar günü gerçekleşecek TBMM Başkanlığı seçimi için Mustafa Şentop hocamızı ben, Ankara Milletvekilimiz Naci Bostancı, Çanakkale Milletvekilimiz Bülent Turan, Tokat Milletvekilimiz Özlem Zengin, Çankırı Milletvekilimiz Muhammet Emin Akbaşoğlu, Denizli Milletvekilimiz Cahit Özkan Bey'in imzalarıyla aday olarak öneriyoruz." diye konuştu."Mustafa Şentop hocamız, Anayasa Profesörü. İyi bir devlet ve siyaset adamı." diyen Muş, Şentop'un, 2011'den bu yana milletvekili olarak görev yaptığını, AK Parti'de önemli görevlerde bulunduğunu ve çalışmalar yürüttüğünü söyledi.Daha önce TBMM Anayasa Komisyonu başkanlığı da yapan Şentop'un, görevini TBMM Başkanvekili olarak sürdüren kıymetli bir şahsiyet olduğunu dile getiren Muş, "Kendisinin hem TBMM'de önemli çalışmaları olacağına inanıyoruz hem de ülkemize, milletimize çok büyük hizmetler yapacağına inancımız tamdır. Parlamentodaki tüm milletvekili arkadaşlarımızdan Mustafa Şentop hocamıza destek istiyoruz. Kendisine çıktığı bu yolda başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı."Adaylık başvurumu Sayın Başkanımıza takdim ediyorum"TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop da eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı nedeniyle görevinden çekildiğini hatırlattı.Daha sonra yeni Meclis Başkanı seçimiyle ilgili Anayasa'nın 94. ve TBMM İçtüzüğü'nün 10. maddesine göre TBMM Başkanlığı seçimine ilişkin sürecin başladığını söyleyen Şentop, 5 günlük adaylık sürecinin 4. gününe girildiğini dile getirdi.Bu süreçte TBMM Başkanlığı için siyasi partilerde değerlendirmelerin yapıldığını ifade eden Şentop, şöyle konuştu:"AK Parti'de de gerekli bütün değerlendirmeler, istişareler yapıldı. En son dün itibarıyla bir temayül de yapıldı. Nihayetinde yetkili kurullarımızdaki arkadaşlarımız değerlendirdiler. Son olarak da Genel Başkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız değerlendirmelerini yaptılar ve beni bu görevi ifa etmem için uygun bulduklarını ifade ettiler. Ben de bu münasebetle 24 Şubat Pazar günü yapılacak Meclis Başkanlığı seçimi için adaylık başvurumu Sayın Başkanımıza takdim ediyorum. Meclisimiz, milletimiz, ülkemiz için hayırlı olsun.""Sayın Şentop ile yakın mesai beraberliği yaptık"Geçici TBMM Başkanı Celal Adan, "Sayın Şentop ile yakın mesai beraberliği yaptık. Gerçekten yetişmiş bir siyaset, devlet adamı. Son dönemlerde Türkiye'nin yaşadığı şu geçiş sürecinde de emek sarf eden, meseleyi realize eden değerli bir siyasetçimiz." dedi.Türk tarihinde önemli bir makam olan Meclis Başkanlığının, aynı zamanda Türk devletini kuran makam olduğunu belirten Adan, "Şanla, şerefle dolu mazisiyle birlikte Meclis Başkanlığı talebinizi kutluyorum. Allah hayırlı etsin, Allah utandırmasın." diye konuştu.Şentop AK Parti TBMM Grubu'nu ziyaret ettiŞentop, başvuru öncesi AK Parti TBMM Grubu'nu ziyaret etti. Ziyarette, Grup Başkanvekilleri Bülent Turan, Mehmet Muş, Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Cahit Özkan ile bazı AK Parti milletvekilleri yer aldı.AK Grup Başkanvekili Turan, Meclis başkanı adayı Şentop'u ağırlamaktan onur duyduklarını belirterek, Şentop'un partide yapılan temayülle birçok milletvekilinin desteğini alarak başkan adayı olduğunu ifade etti.Turan, Şentop'un uzun yıllar akademisyenlik yaptığını, eserleriyle adından söz ettirdiğini, TBMM Başkanvekilliği görevi yürüttüğünü, hükümet sistemi değişikliğinin tartışıldığı yıllarda Anayasa Komisyonu Başkanlığı yaptığını anlattı.Şentop'un takdir ettikleri özel bir şahsiyet olduğunu vurgulayan Turan, "Hayırlı olsun. İnşallah bundan sonraki süreçte Meclisimizin, partilerimizin takdiriyle başkan olması halinde, Meclisimize başkanlık yapacağını, Meclisimizin, vekillerimizin beklentileri doğrultusunda, önemli işlere imza atacağını, hakkını fazlasıyla ödeyeceğini düşünüyorum." diye konuştu.Mustafa Şentop burada yaptığı konuşmada da Meclis Başkanlığı için partilerde, adayların nasıl istişare edileceği ve değerlendirileceğinin belli olduğunu, dünkü temayül yoklamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nezdinde yapılan değerlendirme sonrası şahsına bu görevin tevdi edildiğini belirtti.Şentop, "Tüm arkadaşlarımıza ve başta Cumhurbaşkanımıza huzurlarınızda bu göreve layık gördükleri için teşekkür ediyorum." dedi.Gayretle çalışacaklarını söyleyen Şentop, Meclisin bir cuma günü dualarla açıldığını, başvurusunun cuma gününe denk gelmesinin de kendisini memnun ettiğini söyledi.