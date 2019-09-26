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Mustafa Tahhan'ın cenazesi yarın toprağa verilecek

Uluslararası İslam Öğrenci Organizasyonları Federasyonu (IIFSO) Kurucu Genel Başkanı Mustafa Tahhan'ın cenazesi, yarın İstanbul'da toprağa verilecek.

26.09.2019 13:52Mustafa Tahhan'ın cenazesi yarın toprağa verilecek
Uluslararası İslam Öğrenci Organizasyonları Federasyonu (IIFSO) Kurucu Genel Başkanı Mustafa Tahhan'ın cenazesi, yarın İstanbul'da toprağa verilecek.
Merhum Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın yakın çalışma arkadaşlarından ve IIFSO Kurucu Genel Başkanı olan Mustafa Tahhan, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle 81 yaşında vefat etti.
Mustafa Tahhan için yarın Fatih Camisi'nde cuma namazını müteakip cenaze namazı kılınacak. Tahhan'ın cenazesi, Necmettin Erbakan'ın da kabrinin bulunduğu Merkezefendi Mezarlığı'na defnedilecek.

Necmettin Erbakan, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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