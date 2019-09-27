Haberler » Güncel » Haber

Mustafa Tahhan son yolculuğuna uğurlandı

Uluslararası İslam Öğrenci Organizasyonları Federasyonu (IIFSO) Kurucu Genel Başkanı Mustafa Tahhan, son yolculuğuna uğurlandı.

27.09.2019 14:54Mustafa Tahhan son yolculuğuna uğurlandı
Uluslararası İslam Öğrenci Organizasyonları Federasyonu (IIFSO) Kurucu Genel Başkanı Mustafa Tahhan, son yolculuğuna uğurlandı.
Merhum Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın yakın çalışma arkadaşı olan Tahhan için Cuma Namazı sonrasında Fatih Camisi'nde tören düzenlendi.
Törende, Tahhan'ın eşi, oğulları ve diğer yakınları taziyeleri kabul etti.
Cenaze namazına, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay ile Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Tahhan'ın cenazesi, Necmettin Erbakan'ın da kabrinin bulunduğu Merkezefendi Mezarlığı'na defnedildi.

Necmettin Erbakan, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:37 Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Adıyaman İnovasyon Merkezi'ni ziyaret etti
19:37 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan depremde iletişimin kesilmesiyle ilgili açıklama
19:36 Erzincan'da DEAŞ operasyonu
19:36 Ukrayna'dan "Joe Biden" açıklaması
19:32 Bakü'deki MIKTA Film Festivali, Ayla filmi ile başladı
19:32 Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı
19:32 Kastamonu'da helikopter destekli trafik denetimi