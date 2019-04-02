Mustafa Tarhanlı Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP BALIKESİR BANDIRMA belediye başkan adayı olan Mustafa Tarhanlı isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. BALIKESİR BANDIRMA ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Mustafa Tarhanlı isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP BALIKESİR BANDIRMA adayı Mustafa Tarhanlı kimdir? BTP BALIKESİR BANDIRMA adayı Mustafa Tarhanlı yüzde kaç oy aldı?

Mustafa Tarhanlı Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP BALIKESİR BANDIRMA belediye başkan adayı olarak gösterilen Mustafa Tarhanlı BANDIRMA ilçesinde % 0,39 oranında oy almıştır. BANDIRMA ilçesinde % 0,39 oranında oy olan Mustafa Tarhanlı adlı BTP adayı toplamda 366 adet oy sayısına ulaştı.

BALIKESİR BANDIRMA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.