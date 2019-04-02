Mustafa Taşhan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU belediye başkan adayı olan Mustafa Taşhan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Mustafa Taşhan isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU adayı Mustafa Taşhan kimdir? Bağımsız KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU adayı Mustafa Taşhan yüzde kaç oy aldı?

Mustafa Taşhan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU belediye başkan adayı olarak gösterilen Mustafa Taşhan TÜRKOĞLU ilçesinde % 37,03 oranında oy almıştır. TÜRKOĞLU ilçesinde % 37,03 oranında oy olan Mustafa Taşhan adlı Bağımsız adayı toplamda 14.757 adet oy sayısına ulaştı.

Mustafa Taşhan Kimdir?

İlk, orta ve lise eğitimini Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde tamamladı. Dicle Universitesi Hukuk Fakültesi'nden 1992'de mezun oldu. 1993 yılında avukatlık stajını tamamladı. 10 yıl süre ile serbest avukatlık, Bağ-kur ve çeşitli şirketlere Avukatlık ve icra ve ticaret hukuku alanında danışmanlık alanlarında görevlerinde bulundu. 29 Mart 2004 tarihinde Türkoğlu Belediye Başkanlığı'na seçildi. 2009'da Türkoğlu Belediyesi başkanlığına ikinci kez seçildi. Nisan 2014 tarihinde serbest avukatlığa tekrar başladı. Halen serbest avukat olarak çalışmaktadır.

Mustafa Taşhan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde Bağımsız Kahramanmaraş Türkoğlu Belediye Başkan Adayı oldu.

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