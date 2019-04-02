Mustafa Tavus Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ÇANAKKALE GÖKÇEADA belediye başkan adayı olan Mustafa Tavus isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ÇANAKKALE GÖKÇEADA ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Mustafa Tavus isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ÇANAKKALE GÖKÇEADA adayı Mustafa Tavus kimdir? BTP ÇANAKKALE GÖKÇEADA adayı Mustafa Tavus yüzde kaç oy aldı?

Mustafa Tavus Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ÇANAKKALE GÖKÇEADA belediye başkan adayı olarak gösterilen Mustafa Tavus GÖKÇEADA ilçesinde % 0,11 oranında oy almıştır. GÖKÇEADA ilçesinde % 0,11 oranında oy olan Mustafa Tavus adlı BTP adayı toplamda 4 adet oy sayısına ulaştı.

ÇANAKKALE GÖKÇEADA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.