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Mustafa Tokgöz: Adebayor ile yollarımızı ayırdık

"2'nci goldeki durum küçük bir detay gibi gelebilir ama biz hassas bir dönemdeyiz"Olgucan KALKAN - Kaan ÜLKER / - Mustafa Tokgöz, "Genç oyuncuları sahaya sürmeye başladık.

02.12.2019 22:40 | Son Güncelleme: 02.12.2019 22:40Mustafa Tokgöz: Adebayor ile yollarımızı ayırdık

"2'nci goldeki durum küçük bir detay gibi gelebilir ama biz hassas bir dönemdeyiz"

Olgucan KALKAN - Kaan ÜLKER/ - Mustafa Tokgöz, "Genç oyuncuları sahaya sürmeye başladık. 'la da yollarımızı ayırdık. Bu maç, son maçıydı. Artık ara transfer dönemini bekliyoruz" dedi.

Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda 'a 4-1 mağlup olan İstikbal Mobilya Kayserispor'da basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Mücadelenin eşit başladığını belirten Mustafa Tokgöz, "Aslında maç eşit başladı ama ilk golden sonra, ikinci gol için çok üzüldük. Bu golde topun dışarıdan geldiği çok netti. VAR odası nasıl kaçırdı, bu bizi çok üzdü. Bunun dışında Beşiktaş'ın hakim olduğu bir maçtı. Kayserispor'da genç oyuncularımız elinden geleni yaptı ama yeterli olmadı. Beşiktaş'ı da iyi oyunundan dolayı kutluyorum. Hakemlerimizin ve VAR odasının bazı kırılma anları oluyor. Bu tür deplasmanlar çok zor deplasmanlar. Kazanması güç, motivasyonu zor maçlar. İkinci goldeki durum küçük bir detay olarak gelebilir ama bizim de hassas bir dönemimiz. 3 puana çok ihtiyacımız vardı. Kaçırdık, Beşiktaş'ı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

"ADEBAYOR İLE YOLLARIMIZI AYIRDIK"

Sezon başında takıma dahil olan Emanuel Adebayor ile yollarını ayırdıklarını ifade eden Tokgöz, "Genç oyuncuları sahaya sürmeye başladık. Adebayor'la da yollarımızı ayırdık. Bu maç, son maçıydı. Artık ara transfer dönemini bekliyoruz. Bu dönemde başarılı transferler yaparak ikinci yarıya çok iddialı bir Kayserispor getirmeyi planlıyoruz. Hedefimiz bu yönde" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Mustafa Tokgöz'ün açıklamaları



Bora Füzesi, Beşiktaş, Adebayor, Spor

Kaynak: DHA

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