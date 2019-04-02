Mustafa Tozkoparan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde TKP Kocaeli büyükşehir belediye başkan adayı Mustafa Tozkoparan oldu. TKP adayı Mustafa Tozkoparan, Kocaeli büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Kocaeli büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan TKP Kocaeli büyükşehir belediye başkan adayı Mustafa Tozkoparan ile ilgili seçim sonuçları ve Kocaeli büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. TKP Kocaeli büyükşehir belediye başkan adayı Mustafa Tozkoparan oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Kocaeli büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Kocaeli aday yarışı ve Kocaeli seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Kocaeli Seçim Bilgileri

Kocaeli büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 4.196 olduğu belirlendi.

Kocaeli büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 4.196 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Kocaeli büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 85,25 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Kocaeli büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 1.350.376 olduğu belirlendi.

Kocaeli büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 1.151.239 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

TKP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Tozkoparan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde TKP Kocaeli büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Mustafa Tozkoparan, Kocaeli yarışında % 0,32 oranında aldığı oy ile 9'nci oldu. Mustafa Tozkoparan toplamda 3.480 adet oy sayısına ulaştı.

Mustafa Tozkoparan Kimdir?

1964 yılında Mersin'de doğdu. İlk ve ortaokulu Tarsus'ta tamamladıktan sonra 1982 yılında işçilik hayatına başladı. Muğla'daki bir termik santralde kaynak ustası olarak 16 yıl çalıştı. 1998'de Gebze'ye taşındı ve bir fabrikada döküm işçisi olarak işe başladı. 2015 yılında bu fabrikadan emekli oldu. Sendikal faaliyetlerde aktif olarak yer alan Tozkoparan, çalıştığı fabrikada örgütlü Birleşik Metal İş Sendikası'nın iş yeri temsilcisi oldu. Türkiye Komünist Partisi çeşitli dönemler Gebze İlçe Başkanlığı görevini yürüttü. Tozkoparan evli ve iki çocuk babasıdır.

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