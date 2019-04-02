Mustafa Turan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız SAMSUN HAVZA belediye başkan adayı olan Mustafa Turan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. SAMSUN HAVZA ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Mustafa Turan isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız SAMSUN HAVZA adayı Mustafa Turan kimdir? Bağımsız SAMSUN HAVZA adayı Mustafa Turan yüzde kaç oy aldı?

Mustafa Turan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız SAMSUN HAVZA belediye başkan adayı olarak gösterilen Mustafa Turan HAVZA ilçesinde % 2,60 oranında oy almıştır. HAVZA ilçesinde % 2,60 oranında oy olan Mustafa Turan adlı Bağımsız adayı toplamda 677 adet oy sayısına ulaştı.

SAMSUN HAVZA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.