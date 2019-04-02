Mustafa Vahdet Sürücü Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Saadet Partisi Kahramanmaraş büyükşehir belediye başkan adayı Mustafa Vahdet Sürücü oldu. Saadet Partisi adayı Mustafa Vahdet Sürücü, Kahramanmaraş büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Kahramanmaraş büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Saadet Partisi Kahramanmaraş büyükşehir belediye başkan adayı Mustafa Vahdet Sürücü ile ilgili seçim sonuçları ve Kahramanmaraş büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Saadet Partisi Kahramanmaraş büyükşehir belediye başkan adayı Mustafa Vahdet Sürücü oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Kahramanmaraş büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Kahramanmaraş aday yarışı ve Kahramanmaraş seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Kahramanmaraş Seçim Bilgileri

Kahramanmaraş büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 2.596 olduğu belirlendi.

Kahramanmaraş büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 2.596 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Kahramanmaraş büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 86,93 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Kahramanmaraş büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 755.248 olduğu belirlendi.

Kahramanmaraş büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 656.517 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Saadet Partisi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Vahdet Sürücü Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Saadet Partisi Kahramanmaraş büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Mustafa Vahdet Sürücü, Kahramanmaraş yarışında % 2,10 oranında aldığı oy ile 3'nci oldu. Mustafa Vahdet Sürücü toplamda 13.141 adet oy sayısına ulaştı.

Mustafa Vahdet Sürücü Kimdir?

İlk, orta ve lise eğitimini Kahramanmaraş'ta tamamladı.

Ankara Universitesi Eğitim Bilimleri, Türk Dili ve Edebiyatı ile Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

TRT'de radyo, televizyon ve sinema prodüktörlüğü eğitim aldı.

Milli Gazete'de gazetecilik yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Sivil Toplum Kuruluşlarıyla İlişkiler Komisyonu'nda başkan yardımcılığı yaptı.

54. Türkiye Hükümeti'nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müşavirliği ve bakan baş danışmanlığı yaptı.

200-2003 yıllarında TBMM Başkanvekili danışmanlığı yaptı.

Ankara Ceza ve Tevkefleri İsleme Kurulu başkanlığı yaptı.

2004'te Saadet Partisi'nden Kahramanmaraş Belediye Başkan adayı oldu.

2014'te Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde Saadet Partisi'nden belediye başkan adayı yolan Sürücü, aynı partiden 2019 yerel seçimleri için Büyükşehir Belediye başkan adayı oldu.

Saadet Partisi Kahramanmaraş büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.