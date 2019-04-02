Mustafa Yağcı Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP BOLU GÖYNÜK belediye başkan adayı olan Mustafa Yağcı isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. BOLU GÖYNÜK ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Mustafa Yağcı isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP BOLU GÖYNÜK adayı Mustafa Yağcı kimdir? BTP BOLU GÖYNÜK adayı Mustafa Yağcı yüzde kaç oy aldı?

Mustafa Yağcı Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP BOLU GÖYNÜK belediye başkan adayı olarak gösterilen Mustafa Yağcı GÖYNÜK ilçesinde % 0,24 oranında oy almıştır. GÖYNÜK ilçesinde % 0,24 oranında oy olan Mustafa Yağcı adlı BTP adayı toplamda 6 adet oy sayısına ulaştı.

BOLU GÖYNÜK ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.