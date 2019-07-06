Mustafa Yumlu Göztepe'ye yakın

SPOR Toto Süper Lig'de transferde şimdiye kadar alt liglerden 3 ismi kadrosuna katan Göztepe, Akhisarspor'dan ayrılan stoper Mustafa Yumlu'ya imza attırmaya çok yakın. Daha önce de aynı kulüpten Caner Osmanpaşa'yı gündeme alıp ardından transferden vazgeçen Göztepe, 32 yaşındaki savunmacıyla pazarlıkta son aşamaya geldi. Arsinspor ve 1461 Trabzon'un ardından 7 sezon Trabzonspor'da forma giyen, Eskiehirspor'da da görev yapan Mustafa Yumlu, son 2.5 sezonu Akhisar'da geçirdi. Tecrübeli stoper Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kaldırıp UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ettiği Akhisarspor'da, geçen sezon 3 Kasım 2018'de Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'la oynanan maçın 62'nci dakikasında çapraz bağlarından sakatlanıp ameliyat olarak sezonu kapattı.

Göztepe, Galatasaraylı sol bek Ömer Bayram ve sarı-kırmızılı kulüpten ayrılan golcü Eren Derdiyok'la da transfer pazarlığını sürdürüyor. Eren Derdiyok'un İzmir'de olduğu, bu transferde de ücret pazarlığının sürdüğü belirtildi. Başkan Mehmet Sepil, Galatasaray'dan yıllık 2 milyon 150 bin Euro garanti ücret alan 31 yaşındaki golcüyü indirim yapmaya ikna etmeye çalışıyor. Galatasaray'da geçen sezonun ilk yarısında ligde 13 maçta 7, Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta 2 gol attıktan sonra devre arasında kulüp bulması istenip kadro dışı bırakılan Eren, kariyerinde Basel, Bayer Leverkusen, Hoffenheim ve Kasımpaşa formaları da giydi. Galatasaray 3 yıl önce Eren'i alırken Kasımpaşa'ya 4 milyon Euro bonservis ödemişti.

İzmir ekibi, transferde şimdiye kadar Hatay'dan Murat Paluli, Menemen'den Veli Çetin, Pendikspor'dan Batuhan'ı aldı.

- İzmir

Kaynak: DHA