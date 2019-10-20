Mustafa Yumlu maç sonunda isyan etti: Biz Anadolu takımıyız diye mi böyle yapıyorlar?

Süper Lig'de önceki hafta evinde Antalyaspor'a 1-0 yenilerek zirve yarışında yara alan Fenerbahçe, Denizli'de güldü. Milli maç arasının ardından Atatürk Stadı'nda yeşil siyahlıların karşısına çıkan sarı lacivertliler 39'da Tolga ile öne geçti ve ilk yarı 1-0 sona erdi. Fenerbahçe 62. dakikada Vedat Muriç ile farkı 2'ye çıkarırken, 73'te Oscar ev sahibini umutlandırdı. Ancak kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Fenerbahçe 2 maç sonra 3 puanı hanesine yazdırdı. Denizlispor'un ise galibiyet hasreti 6 karşılaşmaya çıktı.

"VURDU, ÇEKTİ, ÇELME TAKTI"

Maç sonunda Denizlispor forması Mustafa Yumlu, "Gustavo'nun bana yaptığı müdahaleyi ben yapsaydım Fırat Hoca'nın devam ettireceğine inanmıyorum. Vurdu, çekti, çelme taktı. Penaltı olması için daha ne yapması gerekiyor. Biz Anadolu takımıyız diye mi böyle yapıyorlar? Fenerbahçe üst sıralardan kopmasın diye mi yapıyorlar? İnanamıyorum ya. İnanamıyorum." dedi.

"PENALTIYI VERSE 2-2 OLACAKTI"

Yumlu, "Alın terimiz bunlarla gidiyor. O penaltıyı nasıl vermez ya. Çabamız yetmedi ama bunda en büyük katkı Fırat hocanındı. Penaltıyı verse skor 2-2 olacaktı." diye konuştu.