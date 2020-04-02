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Mustafakemalpaşa Belediyesi 65 yaş üstü vatandaşlar için seferber oldu

Mustafakemalpaşa Belediyesi mobil saha ekibi, ilçede yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlar için seferber oldu.

02.04.2020 12:31 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:31
Mustafakemalpaşa Belediyesi 65 yaş üstü vatandaşlar için seferber oldu
Mustafakemalpaşa Belediyesi mobil saha ekibi, ilçede yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlar için seferber oldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında yayınlanan genelge ile 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma yasağıyla birlikte Mustafakemalpaşa Belediyesi bünyesinde kurulan mobil saha ekibi vefa grubu ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor.

Mustafakemalpaşa Kaymakamlığı ile birlikte hareket eden Mustafakemalpaşa Belediyesi ekipleri, tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş üstü veya kronik hastalığı bulunan vatandaşlardan Vefa Destek Hattı üzerinden gelen talepleri yerine getiriyor.

Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, yaşlı vatandaşların gıda, ilaç, maaş, fatura ödemesi, temizlik, evde bakım ve ambulans gibi birçok alanda ihtiyaçlarını karşılayarak hizmet sunuyor.

"Vefa için biz geldik"

Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Çağrı merkezine gelen talepler doğrultusunda mobil saha ekibi ilçede yaşayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılarken, aynı zamanda tespit edilen vatandaşlarımızın da kapısına kadar giderek vefa için biz geldik diyoruz. Ekiplerimiz kapı kapı geziyor ve yaşlılarımızın bir ihtiyacı olup olmadığı soruyorlar" şeklinde konuştu.

"Onlar başımızın tacı"

"Sokağa çıkma yasağı nedeniyle temel ihtiyaçlarını karşılayamayan yaşlılarımızın her zaman yanındayız" diyen Başkan Kanar, "Yaşlılarımız bizim başımızın tacıdır. 112 vefa destek hattına gelen taleplerini yerine getirmek için her zaman hazırız" dedi.

"Seferberlik halindeyiz"

Belediye olarak tüm kadrolarla seferberlik halinde olduklarını söyleyen Başkan Mehmet Kanar, "İlçemiz genelinde aldığımız önlemlerle virüsü birlikte yeneceğiz. Bu süreçte gerekli olmadıkça vatandaşlarımızın evlerinden çıkmamalarını ve uygulamaya konulan kararlara uyulmasını rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Vefa Destek Grubu çalışmalarının Kaymakamlık birimlerince ortak yürütüldüğünü hatırlatan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, vatandaşlara "Biz görevdeyiz siz evde kalın" çağrısında bulundu. - BURSA
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Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Mustafakemalpaşa, Mehmet Kanar, Güncel
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