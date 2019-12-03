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Mustafakemalpaşa Belediyesi, e-Belediye EBYS modülüne geçti

Mustafakemalpaşa Belediyesi, vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet verebilmek için İçişleri Bakanlığı e-Belediye EBYS modülüne geçti.

03.12.2019 15:31 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:37Mustafakemalpaşa Belediyesi, e-Belediye EBYS modülüne geçti
Belediyesi, vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet verebilmek için İçişleri Bakanlığı e-Belediye EBYS modülüne geçti.

Kasım 2019 tarihinden itibaren dijital dönüşümünü tamamlayan Mustafakemalpaşa Belediyesi, İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından genelinde birçok belediyenin kullanmaya başladığı e-Belediye EBYS modülüne geçiş yaptı.

Bilgi İşlem Birimi Proje Sorumlusu Metehan Dikme tarafından Belediye personeline yönelik verilen eğitimlerin ardından tüm birimler 68 modüllü e-Belediye EBYS yazılımını kullanarak hızlı ve kaliteli hizmet veriyor. Hizmetlerin kesintisiz verilmesini sağlayan ve belediyecilik yazılımları ile ortak sistem altyapısında çalışan Sistemin akıllı şehirleşme ve dijital dönüşüme büyük katkı sunması hedefleniyor.

Sistemin Türkiye'deki tüm belediyeleri tek bir veri tabanında buluşturduğuna işaret eden, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, devrim niteliğindeki yazılımın işleri hızlandırarak kaliteyi de beraberinde getireceğini söyledi. Başkan Kanar, "e-Belediye EBYS modülünün, Türkiye'nin en büyük projeleri arasında olduğunu belirterek hizmetlerin elektronikleşmesi konusunda ülkemize seviye atlatacak bir proje" dedi. Hizmetlerin elektronik ortamda üretilerek, vatandaşa elektronik ortamda sunulacağını aktaran Belediye Başkanı Mehmet Kanar, istediğimiz bütün evraklar devletin sisteme bağlı bulunan veri tabanlarından otomatik olarak alınabilecek şeklinde konuştu.

Söz konusu projeyi uzun zamandır beklediklerini ifade eden Başkan Kanar, kendilerine destek veren İçişleri Bakanlığına ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına teşekkür etti. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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