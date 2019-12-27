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Mustafakemalpaşa Belediyesi nostalji yaşattı

Mustafakemalpaşa Belediyesi, yaklaşan yeni yıl sebebiyle eski günleri hatırlatan bir çalışmaya imza atarak, vatandaşlara kartpostal dağıttı.

27.12.2019 12:45 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:50 Mustafakemalpaşa Belediyesi nostalji yaşattı
Belediyesi, yaklaşan yeni yıl sebebiyle eski günleri hatırlatan bir çalışmaya imza atarak, vatandaşlara kartpostal dağıttı.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, unutulan kartpostal kültürünü yaşatmak için yılbaşı tebrik mesajlarını ilçenin değerlerinin fotoğraflarından oluşan kartpostallar ile yaptı. Vatandaşlara nostalji yaşatan Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin dağıttığı kartpostallarda, Adnan Meydanı, Tümbüldek Kaplıcaları, Şeyhmüftü Cami ve Suuçtu Şelalesi yer aldı. Dünya ve Türkiye 2020 yılına "merhaba" demeye hazırlanırken, Belediye Başkanı Mehmet Kanar'ın yeni yıl tebrikinin bulunduğu kartpostalları alan Mustafakemalpaşalılar geçmiş günleri hatırladı. Bütün iletişim kanallarının sanal aleme hapsolduğunu ifade eden Mehmet Kanar, dijital haberleşme teknolojisinin gelişmesiyle mektuplaşma ve kartpostal kültürünün unutulduğunu söyledi.

Başkan Kanar, "İnsanlar arasındaki samimiyeti ve yüz yüze iletişimi yeniden canlandırdık. Biz Mustafakemalpaşa'da dağıttığımız bu kartpostallarla insanların elektronik cihazlara hapsolan duygularını ve insan ilişkilerini yeniden uyandırdık. Onlara eskiden birbirine kart atmanın, mektup yazmanın güzelliğini ve samimiyetini yeniden hatırlattık" diye konuştu.

Tebrik kartlarını gören vatandaşlar, "Gelişen teknolojide cep telefonu ve elektronik ortamdan gönderilen kutlama mesajları bizlere kartpostal kültürümüzü unutturmuştu. Belediye başkanımız bize o kültürümüzü hatırlattı, teşekkür ediyoruz" yorumlarını yaptı. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Mehmet Kanar, Menderes, Güncel

Kaynak: İHA

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