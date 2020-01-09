Haberler » Spor » Mustafakemalpaşa Belediyespor Karate Takımı 2020'de de iddialı - Spor

Mustafakemalpaşa Belediyespor Karate Takımı 2020'de de iddialı

Mustafakemalpaşa Belediyespor Karate Takımı İstanbul'da düzenlenen karate turnuvasından derecelerle döndü.

09.01.2020 17:05 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:10Mustafakemalpaşa Belediyespor Karate Takımı 2020'de de iddialı
Belediyespor Karate Takımı 'da düzenlenen karate turnuvasından derecelerle döndü.

2020'de de iddiasını sürdüren Belediyespor ekibi, İstanbul'da düzenlenen 33. Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvasında 4 altın 1 bronz madalya elde etti. Mustafakemalpaşa Belediyespor Karate Takımı antrenörü Engin Macar, "Disiplinli çalışmalarımızın karşılığını almaya devam ediyoruz. Tatamideki iddiamız 2020 yılında da devam ediyor. Bizlere desteğini esirgemeyen Belediye Başkanımız Mehmet Kanar'a teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA

Mustafakemalpaşa, İstanbul, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

18:29  İbrahim Üzülmez: En azından 3 oyuncu transfer etmek istiyoruz - Spor
18:28  Beşiktaşlı futbolcu Ljajic'in sol ayağında ödem tespit edildi - Spor
18:26  Galatasaray, Jesse Sekidika'yı kadrosuna kattı - Spor
18:25  Beşiktaş'tan Ljajic açıklaması - Spor
18:23  Konyaspor'dan sessiz prova - Spor
17:47  Gençlerbirliği, Joe Hart'ı gündemine aldı! - Spor
17:37  Galatasaray'ın yeni transferi Sekidika formayı girdi! İşte o kare - Spor
17:04  Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe favori - Spor
16:28  Brentford, Emre Mor'a talip oldu - Spor
16:11  Caner Erkin, Şenol Güneş'e isyan etti: Ne demek istedi, anlamadım - Spor
9.01.2020 18:29:54