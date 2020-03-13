Mustafakemalpaşa'da 'Çiftçi Bayramı'na korona engeli
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde her yıl baharın gelmesiyle başlayan ve halk arasında 'Çiftçi Bayramı' olarak adlandırılan köy hayırlarına korona tebdirleri kapsamında iptal edildi.
13.03.2020 21:32 | Son Güncelleme: 13.03.2020 21:32
Bursa 'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde her yıl baharın gelmesiyle başlayan ve halk arasında 'Çiftçi Bayramı' olarak adlandırılan köy hayırlarına korona tebdirleri kapsamında iptal edildi.
Mustafakemalpaşa Kaymakamlığı tarafından alınan karar doğrultusunda ikinci bir talimata kadar kırsal mahallelerde geleneksel hale getirilen 'Çiftçi Bayramı' iptal edildi. Kararın korona virüsüne karşı önlem olarak alındığı belirtildi. - BURSA
Mustafakemalpaşa Kaymakamlığı tarafından alınan karar doğrultusunda ikinci bir talimata kadar kırsal mahallelerde geleneksel hale getirilen 'Çiftçi Bayramı' iptal edildi. Kararın korona virüsüne karşı önlem olarak alındığı belirtildi. - BURSA
Kaynak: İHA
Etiketler : Mustafakemalpaşa, Bursa, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Güncel
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Güncel
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Güncel
Bakan Koca, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarının nasıl olduğunu açıkladı
Güncel
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle acil durum ilan edildi
Güncel
DSÖ: Koronavirüsün yaz aylarında yok olacağını düşünmek sahte bir umut
Güncel
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor