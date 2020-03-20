Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Yerel ››Mustafakemalpaşa'da dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor - Haberler

Mustafakemalpaşa'da dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor

Mustafakemalpaşa'da dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor Mustafakemalpaşa Belediyesi korona virüsüne karşı tedbirlerini iki katına çıkararak dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

20.03.2020 19:04 | Son Güncelleme: 20.03.2020 19:06
Mustafakemalpaşa 'da dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor
BURSA - Mustafakemalpaşa Belediyesi korona virüsüne karşı tedbirlerini iki katına çıkararak dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
İlçe genelindeki ortak kullanım alanlarını ilaçlayan belediye, vatandaşların yoğun olduğu bölgeleri dezenfekte etti. Belediye ekipleri ayrıca ilçe genelindeki tüm çöp konteynerlerini ilaçlarken, özellikle çocukların oynadığı park alanları ile sokakları dezenfekte etmeyi de ihmal etmedi.
Belediye Başkanı Mehmet Kanar, vatandaşlara "Evde kalın" çağrısı yaptı. Türkiye'de de ortaya çıkan korona salgınına karşı ilçe genelinde ilk günden bu yana tedbirler almaya devam eden Mustafakemalpaşa Belediyesi, dezenfeksiyon çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
Hastalıktan korunmaya yönelik hijyen çalışmalarının üst seviyeye çıkarıldığını söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Kanar, ana caddeler sokak, çarşı, pazar yerleri, çocuk parkları ibadethaneler meydanlar ve kamu alanlarında vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgelerde dezenfekte çalışmalarını artırdıklarını belirtti. Mustafakemalpaşa’da dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Mustafakemalpaşa'da dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor
Etiketler : Mustafakemalpaşa, Mehmet Kanar, Yerel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Yerel Manşet

Haberler

Son Dakika Yerel Haberleri

69 gündür haber alınamıyordu, cansız bedenine ulaşıldı - Haberler Arapgir'de korona endişesiyle boşalan sokaklar karla kaplandı - Haberler Android Auto ve Apple CarPlay, Alkolden Daha Fazla Dikkat Dağıtıyor - Haberler Emekli polis silahıyla dehşet saçtı: 1'i ağır 2 yaralı - Haberler Sağlık çalışanları "evinde kal" çağrısında bulundu (2) - Haberler Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4032'ye yükseldi - Haberler Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle hava kirliliği azaldı, binlerce bebeğin hayatı kurtuldu Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, en riskli 5 şehrimizi açıkladı İtalya'da koronavirüs önlemleri kapsamında daha sıkı kontrol için ordu sokağa çıkıyor - Haberler Yeni tip koronavirüsün insan hücrelerindeki yayılışı elektron mikroskobuyla görüntülendi - Haberler Koronavirüsün kontrolden çıktığı İtalya'da insanlar sokak ortasında can vermeye başladı - Haberler Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti - Haberler
Loading