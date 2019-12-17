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Mustafakemalpaşa'da fuhuş operasyonu

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde fuhuş operasyonu yapıldı.

17.12.2019 12:23 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:28Mustafakemalpaşa'da fuhuş operasyonu
'nın ilçesinde fuhuş operasyonu yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine operasyon için düğmeye bastı. Yurt dışından çocuk ve yaşlı bakıcılığı gibi işlerde çalışmak vaadiyle getirdikleri kadınları para karşılığı erkeklerle fuhuş yaptırdıkları tespit edilen A.T. ve G.M. takibe alındı. A.T. ve G.M. ve fuhşa zorladıkları Ulfiyye S. suçüstü yakalandı. A.T. ve G.M. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, fuhşa zorlanan Ulfiyye S. sınırdışı edildi. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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