Mustafakemalpaşa'da iki kişi koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi (2)
ÖZEL KIYAFETLİ GÖREVLİLER TARAFINDAN TOPRAĞA VERİLDİBursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki Hacıali Mahallesi'nde oturan ve koronavirüs hastalığına yakalanmasının ardından tedavi gördüğü Bursa Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybeden Mustafa Sağ (69), önlemler alınarak Hacıali Mahalle...
14.04.2020 18:52 | Son Güncelleme: 14.04.2020 18:53
ÖZEL KIYAFETLİ GÖREVLİLER TARAFINDAN TOPRAĞA VERİLDİ
Bursa 'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki Hacıali Mahallesi'nde oturan ve koronavirüs hastalığına yakalanmasının ardından tedavi gördüğü Bursa Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybeden Mustafa Sağ (69), önlemler alınarak Hacıali Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Mustafa Sağ'ın defin işlemini, özel kıyafet giyen görevliler gerçekleştirirken, maske ve eldivenlerle tedbir alındı. Mustafa Sağ'ın, defin işlemine yakınlarının katılmasına izin verilmedi.
Gökhan ÖZHAN/MUSTAFAKEMALPAŞA, (Bursa),
Kaynak: DHA
Etiketler: Mustafakemalpaşa, Şehir Hastanesi, Bursa, Güncel