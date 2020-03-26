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Mustafakemalpaşa'da kırsal mahalleler dezenfekte ediliyor

Bursa'nın en büyük yüzölçümüne sahip ilçesi Mustafakemalpaşa'da korona virüsü tedbirleri kapsamında kırsal kesim dahil 131 mahallede dezenfektan çalışmaları devam ediyor.

26.03.2020 12:18 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:19
Mustafakemalpaşa'da kırsal mahalleler dezenfekte ediliyor
Bursa 'nın en büyük yüzölçümüne sahip ilçesi Mustafakemalpaşa 'da korona virüsü tedbirleri kapsamında kırsal kesim dahil 131 mahallede dezenfektan çalışmaları devam ediyor.

Mustafakemalpaşa Belediyesi merkezde aldığı sıkı önlemlerin ardından kırsal mahallelerde dezenfekte çalışması başlattı. Sabahın ilk saatlerinden itibaren gece yarısına kadar süren çalışmalarda bir günde 30 kırsal mahalle dezenfekte edildi. Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "İlçe merkezinde her sokağı karış karış gezen ekiplerimiz özellikle yoğun olan ortak kullanım alanlarını yıkıyor ve dezenfekte ediyor. Periyodik olarak kamu kurum ve kuruluşlarını da dezenfekte etmeyi ihmal etmiyoruz" dedi.

'Dezenfekte edilmemiş tek bir mahalle bırakmayacağız'

Mustafakemalpaşa'nın Bursa ilinin en büyük yüz ölçümüne sahip ilçesi olduğuna dikkat çeken Başkan Kanar, ölümcül korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında oluşturulan kriz masası bünyesinde görevlendirilen yaya ve mobil dezenfekte ekibi, vatandaşlarımızın can güvenliği için büyük çaba harcıyor. Mustafakemalpaşa'da dezenfekte edilmemiş tek bir mahalle bırakmayacağız. Ekiplerimizle beraber canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Kırsal mahallelerimizde dezenfekte ediliyor. 131 mahallemizde girilmedik sokak, dezenfekte edilmemiş bir köşe başı bırakmayacağız. Ekiplerimiz kırsal mahallelerimizde yoğun bir tempoyla dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor" şeklinde konuştu.

Vatandaşları evde kalmaya davet eden Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Hemşehrilerimizin bu süreçte daha duyarlı davranmalarını rica ediyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafakemalpaşa, Mehmet Kanar, Bursa, Güncel

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