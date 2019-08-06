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Mustafakemalpaşa'da orman yangını büyümeden söndürüldü

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Güller Mahallesi'nde çıkan orman yangını itfaiyenin anında müdahalesiyle söndürüldü.

06.08.2019 23:33 Mustafakemalpaşa'da orman yangını büyümeden söndürüldü
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Güller Mahallesi'nde çıkan orman yangını itfaiyenin anında müdahalesiyle söndürüldü.

Mustafakemalpaşa Güller Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle öğle saatlerinde başlayan orman yangını orman itfaiyesi ekiplerinin erken müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangını tarlada çalışan çiftçilerin fark ettiği belirtilirken belediye ve orman ekiplerinin anında müdahalesi de olası bir doğa faciasının önüne geçti. Rüzgarlı havaya rağmen kısa sürede kontrol altına alındıktan sonra söndürülen yangının meydana geldiği alanda inceleme yapan Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Belediyemizin araç ve personel desteğiyle yerinde ve acil müdahalede bulunarak olası bir felaketin önüne geçti. Ekiplerimize ve Orman İşletmeleri Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum." dedi.

Öte yandan yangının çıkış nedeni araştırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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