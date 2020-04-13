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Mustafakemalpaşa'da salgınla mücadele üst seviyeye çıkarıldı

Mustafakemalpaşa Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında aldığı önlemleri arttırıp salgınla mücadeleyi üst seviyeye çıkarttı.

13.04.2020 18:18 | Son Güncelleme: 13.04.2020 18:19
Mustafakemalpaşa'da salgınla mücadele üst seviyeye çıkarıldı
Mustafakemalpaşa Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında aldığı önlemleri arttırıp salgınla mücadeleyi üst seviyeye çıkarttı.

Belediyenin aldığı tedbirler kapsamında 131 mahalle periyodik olarak dezenfekte edilirken, '112 Vefa Destek Grubu' da vatandaşların ihtiyaçlarına anında cevap verdi.

Mustafakemalpaşa Kaymakamlığı ile koordineli olarak çalışan Mustafakemalpaşa Belediyesi, salgının ortaya çıktığı andan itibaren mesai mefhumu gözetmeksizin her alanda hizmetlerini sürdürdü.

Salgınla mücadelenin 01-13 Nisan tarihlerinde maksimum seviyeye ulaştığını belirten Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, 131 mahallede dezenfekte çalışmalarının sürdüğünü ve 2 bin hane ziyareti gerçekleştirildiğini belirtti. Başkan Kanar, sokağa çıkma konusundaki belirli kısıtlamalarla birlikte "112 vefa destek grubuna gelen 3 bin 600 isteğin ivedilikle yerine getirildiğini belirterek vatandaşlara ücretsiz olmak üzere 50 bin maske dağıtıldığını ve belediyenin aylık 15 bin kapasiteyle maske üretimi yaptığını açıkladı.

Yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını da unutmayarak mama odakları ile onların hayatta kalması için çalıştıklarını ifade eden Kanar, Ekiplerimiz hiçbir hizmeti aksatmadan gerçekleştirerek gıda, ilaç ve çeşitli sosyal yardımları da sahiplerine ulaştırdı. Bu zor günleri birlikte aşacağız vatandaşlarımız evde kalsın biz görevimizin başındayız" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafakemalpaşa, Güncel
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