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Mustafakemalpaşa'da semt pazarı girişine dezenfeksiyon tüneli kuruldu

Mustafakemalpaşa Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ilçedeki semt pazarının girişine dezenfeksiyon tüneli yerleştirdi.

07.04.2020 14:42 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:42
Mustafakemalpaşa'da semt pazarı girişine dezenfeksiyon tüneli kuruldu
Mustafakemalpaşa Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ilçedeki semt pazarının girişine dezenfeksiyon tüneli yerleştirdi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, koronavirüs salgını riskine karşı pazar yerlerinde alınan sosyal mesafe ve maske tedbirlerine ek olarak, Yunusemre Mahallesi semt pazarı girişine dezenfeksiyon tüneli kuruldu.
Yapılan açıklamada, bu dezenfeksiyon tünelinin Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin kendi imkanlarıyla özel olarak üretildiğini belirten Belediye Başkanı Mehmet Kanar, tünelin ilçede kurulan tüm semt pazarlarının girişlerinde hizmet vereceğini duyurdu.
İlçedeki semt pazarlarını sosyal mesafeye özen göstererek ziyaret edip, esnafın istek, görüş ve önerilerini değerlendirdiklerini bildiren Kanar, ilçe sakinlerine alınan tedbirlere ve kurallara özenle uymaları çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Mustafakemalpaşa, Yunusemre, Sağlık
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