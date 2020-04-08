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Mustafakemalpaşa'da sokak hayvanları unutulmadı

Mustafakemalpaşa Belediyesi korona virüsü nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçenin her yerini mama odaklarıyla donattı.

08.04.2020 12:21 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:22
Mustafakemalpaşa'da sokak hayvanları unutulmadı
Mustafakemalpaşa Belediyesi korona virüsü nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçenin her yerini mama odaklarıyla donattı.

Mustafakemalpaşa Tork Motosiklet Kulübü üyelerinin de gönüllü olarak yer aldığı çalışmalar her gün düzenli olarak sürdürülüyor. Korona virüsü salgınının sadece insan hayatını değil, sokak hayvanlarının da hayatını olumsuz etkilediği bu günlerde Mustafakemalpaşa Belediyesi ve Mustafakemalpaşa Tork Motosiklet Kulübü işbirliği ile sokak hayvanları da unutulmuyor. Ekipler mama odaklarının yanı sıra yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için park ve bahçelerde bulunan kedi, köpek kulübelerine de mama bırakıyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Kocaman, "Sosyal izolasyonun sağlanması amacıyla gündelik yaşamın olağan koşullarının değişmesi ve yiyecek, içecek servisi yapılan yerlerin tüketim kapasitesinin düşmesi nedeniyle artık yiyeceklerden beslenen sokak hayvanları açısından yiyecek bulma zorluğu ortaya çıktığını ifade etti. İlçedeki mama odaklarının sayısını arttırdıklarını belirten Kocaman, motosiklet kulübü üyelerinin de gönüllü olarak yer aldığını ve sevimli dostlarımızın aç kalmaması için çalıştıklarını söyledi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafakemalpaşa, Motosiklet, Güncel
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