Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Mustafakemalpaşa'da sokak hayvanları unutulmadı

Mustafakemalpaşa'da sokak hayvanları unutulmadı Mustafakemalpaşa Belediyesi korona virüsü nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçenin her yerini mama odaklarıyla donattı.

08.04.2020 20:43 | Son Güncelleme: 08.04.2020 20:45
Mustafakemalpaşa 'da sokak hayvanları unutulmadı
BURSA - Mustafakemalpaşa Belediyesi korona virüsü nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçenin her yerini mama odaklarıyla donattı.
Mustafakemalpaşa Tork Motosiklet Kulübü üyelerinin de gönüllü olarak yer aldığı çalışmalar her gün düzenli olarak sürdürülüyor. Korona virüsü salgınının sadece insan hayatını değil, sokak hayvanlarının da hayatını olumsuz etkilediği bu günlerde Mustafakemalpaşa Belediyesi ve Mustafakemalpaşa Tork Motosiklet Kulübü işbirliği ile sokak hayvanları da unutulmuyor. Ekipler mama odaklarının yanı sıra yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için park ve bahçelerde bulunan kedi, köpek kulübelerine de mama bırakıyor.
Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Kocaman, "Sosyal izolasyonun sağlanması amacıyla gündelik yaşamın olağan koşullarının değişmesi ve yiyecek, içecek servisi yapılan yerlerin tüketim kapasitesinin düşmesi nedeniyle artık yiyeceklerden beslenen sokak hayvanları açısından yiyecek bulma zorluğu ortaya çıktığını ifade etti. İlçedeki mama odaklarının sayısını arttırdıklarını belirten Kocaman, motosiklet kulübü üyelerinin de gönüllü olarak yer aldığını ve sevimli dostlarımızın aç kalmaması için çalıştıklarını söyledi. Mustafakemalpaşa’da sokak hayvanları unutulmadı

Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafakemalpaşa, Motosiklet, Yerel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Yerel ››Mustafakemalpaşa'da sokak hayvanları unutulmadı - Haberler

Yerel Manşet

Haberler

Korona nedeniyle yurt dışında ölen Türklerin sayısı 222’ye yükseldi Haberler
Korona nedeniyle yurt dışında ölen Türklerin sayısı 222'ye yükseldi
Avrupa koronavirüsü durduramıyor! İngiltere ve Fransa’da bir günde 1479 can kaybı Haberler
Avrupa koronavirüsü durduramıyor! İngiltere ve Fransa'da bir günde 1479 can kaybı
Endişelendiren veri! Türkiye günlük vaka sayısında İtalya’yı geçerek 4. oldu Haberler
Endişelendiren veri! Türkiye günlük vaka sayısında İtalya'yı geçerek 4. oldu
264 hastanın daha iyileştiğini açıklayan Koca, güzel haberi sosyal medyadan verdi Haberler
264 hastanın daha iyileştiğini açıklayan Koca, güzel haberi sosyal medyadan verdi
’Seni paramparça edeceğim’ diyerek İmamoğlu’nu tehdit eden şahıs yakalandı Haberler
"Seni paramparça edeceğim" diyerek İmamoğlu'nu tehdit eden şahıs yakalandı
Koronavirüs 87 vatandaşımızın daha canını aldı, ölü sayısı 812 oldu Haberler
Koronavirüs 87 vatandaşımızın daha canını aldı, ölü sayısı 812 oldu
Bağcılar’da karantina apartmanındaki 16 kişiden 10’unda korona çıktı Haberler
Bağcılar'da karantina apartmanındaki 16 kişiden 10'unda korona çıktı
Yeni koronavirüs tedbiri! İşten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor Haberler
Yeni koronavirüs tedbiri! İşten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor

Son Dakika Yerel Haberleri

21:43: Kapalı çarşıda sessizlik hakim - Haberler 21:42: Gönüllü kadın usta öğreticiler, maske üretimine başladı - Haberler 21:40: Koronanın ana semptomlarını sıralayan Rus uzman, en iyi korunma yolunu anlattı - Haberler 21:39: TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti'li milletvekillerinden muhalefete tepki - Haberler 21:38: İstanbul'da korona virüsle mücadele eden doktorun çalınan motosikleti bulundu - Haberler 21:15: İngiltere ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 1479 kişi hayatını kaybetti - Haberler 19:52: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu mail üzerinden tehdit eden şüpheli gözaltına alındı 19:36: ABD'de test amacıyla 19 gün bekletilen cesette koronavirüs çıktı - Haberler 18:35: Koronavirüste plazma tedavisi işe yarıyor! Çin'de 10 hasta iyileşme aşamasına geçti - Haberler 17:15: İngiliz model Linda Lusardi, koronavirüs ile mücadelesini anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı - Haberler 16:20: Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü