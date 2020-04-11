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Mustafakemalpaşa'da sokak hayvanlarına tam destek

Mustafakemalpaşa Belediyesi, sıkı korona virüs önlemlerini sürdürürken, bir yandan da sahipsiz sokak hayvanlarının hayatta kalması için çalışmalarına devam ediyor.

11.04.2020 11:58 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:59
Mustafakemalpaşa'da sokak hayvanlarına tam destek
Mustafakemalpaşa Belediyesi, sıkı korona virüs önlemlerini sürdürürken, bir yandan da sahipsiz sokak hayvanlarının hayatta kalması için çalışmalarına devam ediyor.

İçişleri Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamında yayınladığı genelge ile kafe, lokanta ve restoran gibi işletmelerin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasıyla yiyecek sıkıntısı çeken can dostlar Mustafakemalpaşa Belediyesi ve hayvanseverlerin desteğiyle aç kalmaktan kurtulurken bir destekte Bursa İl Tarım Müdürlüğü'nden geldi.

Bursa İl Tarım Müdürlüğü, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçenin farklı noktalarını mama odakları ile donatan Mustafakemalpaşa Belediyesine mama desteği yaparak anlamlı bir işbirliğine imza attı.

Sevimli dostlar için gönderilen mamalar Belediye Başkan Yardımcıları Fatma Kocaman, Erol Pektez, Bursa İl Tarım Müdürü Hamit Aygül, Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Şenyürek, İlçe Tarım Müdürü Dursun Demirci ile Tema Vakfı temsilcileri ve hayvanseverlerin katılımı ile mama odaklarına bırakıldı.

Düzenlenen etkinlikte konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Kocaman, Mustafakemalpaşa Belediyesi ve Bursa İl Tarım Müdürlüğü ile işbirliği içinde olduklarını belirterek lokanta ve kafelerin kapalı olmasıyla yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama desteği sağladıklarını söyledi.

Bursa İl Tarım Müdürü Hamit Aygül ise konuşmasında sokak hayvanlarının aç kalmaması için Mustafakemalpaşa Belediyesi ile anlamlı bir çalışma yaptıklarını belirterek duyarlı bir belediyecilik örneği sergiledikleri için öncelikle teşekkür ediyoruz dedi.

Aygül, korona virüs tedbirlerinin alındığı dönemde bakanımızın talimatları doğrultusunda il genelinde 17 ilçe belediyesi ile Doğa Korama ve Milli Parklar Müdürlüğü ile çalışmalar yürütüyoruz. Bu süreçte sokak hayvanlarını daha çok önemsiyoruz aç kalmamaları için duyarlı olmayı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafakemalpaşa, Bursa, Güncel
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