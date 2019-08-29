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Mustafakemalpaşa'da uyuşturucu operasyonu

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde narkotik polisi, uyuşturucu tacirlerine baskın düzenledi.

29.08.2019 20:01 Mustafakemalpaşa'da uyuşturucu operasyonu
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde narkotik polisi, uyuşturucu tacirlerine baskın düzenledi.

Bursa Mustafakemalpaşa'da narkotik timleri, başarılı operasyonlarını sürdürüyor. İlçenin Şerefiye Mahallesi Karacabey Caddesi'nde ikamet eden Polat K.'nin uyuşturucu satışı yaptığı istihbaratını alan ekipler, tespit ettikleri ikamete şok baskın düzenledi. Yapılan baskında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Düzenlenen evrakla birlikte savcılığa sevk edilen Polat K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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