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Mustafakemalpaşa'dan Bursa Şehir Hastanesine direk seferler başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi ulaşım şirketi BURULAŞ, vatandaşların rahat ulaşım sağlayabilmeleri için Mustafakemalpaşa ile Bursa Terminali ve Bursa Şehir Hastanesi arasında kurduğu yeni hattı 801/T'nin hizmet vermeye başladı.

29.09.2019 14:46Mustafakemalpaşa'dan Bursa Şehir Hastanesine direk seferler başladı
Bursa Büyükşehir Belediyesi ulaşım şirketi BURULAŞ, vatandaşların rahat ulaşım sağlayabilmeleri için Mustafakemalpaşa ile Bursa Terminali ve Bursa Şehir Hastanesi arasında kurduğu yeni hattı 801/T'nin hizmet vermeye başladı.

UKOME'nin ağustos ayı kurulunda alınan kararın ardından Mustafakemalpaşa ile Bursa terminali ve Bursa şehir hastanesi arasında otobüs seferleri başladı. 801/T HAT numaralı otobüslerle günde 14 sefer düzenlenecek. Otobüsler Mustafakemalpaşa Otogarı – Bursa Cad. – Balıkesir Bursa yolu – Bursa Çevre yolu – İstanbul Cad. – Terminal Cad. – Bursa Terminal - Bursa Şehir Hastanesi güzergahını izleyecek. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mustafakemalpaşa, Şehir Hastanesi, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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