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Mustafakemalpaşa emniyetinden sıkı korona virüs denetimi

Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ilçede denetimlerini arttırdı.

02.04.2020 10:17 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:17
Mustafakemalpaşa emniyetinden sıkı korona virüs denetimi
Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ilçede denetimlerini arttırdı.

İlçe Emniyet Müdürü Mithat Öztaş'ın bizzat başında bulunduğu ekipler ilçenin yoğun olarak kullanılan üç ayrı bölgesinde oluşturulan kontrol noktalarında araçlara ve sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Sağlık ekipleriyle gerçekleştirilen denetimlerde araç sürücüleri ve yolcuların ateşi ölçülürken toplu taşıma araçlarına da sosyal mesafe denetim uygulaması yapıldı. Uygulamalar sırasında uzun araç kuyrukları oluşurken ambulanslarda hazır bulundu.

Postane çevresinde süren denetimler kapsamında çeşitli işlemler için sıra bekleyenlerin de sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılar yapan polis ekipleri vatandaşlara bilgilendirmede bulundu.

Yayaları da uyaran ekipler maske ve eldiven kullanımının önemine vurgu yaparak Polis araçlarından vatandaşlara gerek olmadıkça sokağa çıkılmama çağrısı yapıl. Öte yandan denetimlerin artarak sürdürüleceği bildirildi. - BURSA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Mustafakemalpaşa, Polis, 3. Sayfa
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