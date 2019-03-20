Mustafakemalpaşa Girişi Artık Daha Güvenli

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mustafakemalpaşa'nın altyapısını sil baştan yenileyecek proje için Avrupa Yatırım Bankası'ndan sağlanan yaklaşık 350 milyon TL'lik kredi sözleşmesini önümüzdeki günlerde imzalayacaklarını ve çalışmalara seçim sonrası hızla başlanacağını müjdeledi.

Başkan Aktaş; "Bir ülke gelişirse ve istikrara kavuşursa; yollar ve kavşaklar yapar, sanayi bölgeleri açar. İstihdam sağlar, ihracat yapar ve o ülkede müreffeh bir hayat olur" dedi.

BURSA – Bursa – İzmir karayolu üzerindeki Mustafakemalpaşa İlçesi girişine yapılan Tatkavaklı Köprülü Kavşağı, törenle hizmete açıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ilçenin altyapısını sil baştan yenileyecek projeyle ilgili olarak Avrupa Yatırım Bankası'ndan sağlanan yaklaşık 350 milyon TL'lik kredinin sözleşmesini önümüzdeki günlerde imzalayacaklarının müjdesini verdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve 17 ilçede ulaşımı sorun olmaktan çıkaracak projeleri bir bir devreye alırken, merkezi hükümet tarafından yapılan yatırımlar da özellikle ilçelerde ulaşım güvenliğine büyük destek sağlıyor.

Mustafakemalpaşa İlçesi'nin, Bursa – İzmir yoluna bağlantısını sağlayan ve sık sık ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının yaşandığı nokta, Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan Tatkavaklı Köprülü Kavşağı ile tamamen güvenli hale geldi. Kavşak köprüleri 2016 yılında tamamlanırken, kavşak kollarındaki kamulaştırmalarda yaşanan mahkeme süreçleri nedeniyle inşaata ara verilmişti. Yaklaşık 2 yıl süren kamulaştırma ve inşaat çalışmalarının ardından köprülü kavşak, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Yaklaşık 13 milyon TL'ye mal olan kavşağın açılış törenine; Bursa milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu ve Mustafa Esgin ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Hidayet Vahapoğlu, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, Mustafakemalpaşa Kaymakamı Mehmet Zeki Koçberber, Mustafakemalpaşa Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Mehmet Kanar, AK Parti ve MHP ilçe yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"İstikrar varsa müreffeh hayat var"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, törende yaptığı konuşmada, bir ülkenin ancak istikrarla kalkınabileceğini söyledi. Son yıllarda başta Bursa olmak üzere tüm Türkiye'de önemli işler yapıldığını dile getiren Başkan Aktaş, "Eğer bir ülke gelişirse, kalkınırsa, istikrara kavuşursa yollar ve kavşaklar yapar, sanayi bölgeleri açar. İstihdam sağlar, ihracat yapar ve o ülkede müreffeh bir hayat olur. Devir birlik ve beraberlik zamanı... Son yıllarda önemli işlere imza attık. Birlik ve beraberlik içinde yolumuza hızla devam ediyoruz" diyerek, kutlu yürüyüşte Mustafakemalpaşalılardan destek beklediğini belirtti. Kavşağa emeği geçenleri tebrik eden Aktaş, kavşak yapılmadan önceki dönemde vefat edenleri de rahmetle yad etti.

Başkan Aktaş, Mustafakemalpaşa İlçesi'nin altyapısını sil baştan yenileyecek olan proje için Avrupa Yatırım Bankası'ndan sağlanan yaklaşık 350 milyon TL'lik kredi sözleşmesini önümüzdeki günlerde imzalayacaklarını ve çalışmalara seçim sonrası hızla başlanacağını da müjdeledi.

"Bizim aşkımız, derdimiz var"

Bursa Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu ise "Yol medeniyettir" diyerek, efendilik taslamaya değil, millete hizmetkar olmaya talip kadrolarla Türkiye'nin büyük bir mesafe kat ettiğini belirtti. 15 yılda 26 bin 500 kilometre bölünmüş yol yapıldığını kaydeden Çavuşoğlu, "Bursa'yı komşu şehirlerle bağlayan bütün yollar bölünmüş yol. Hızlı treni hızlandırdık. İnşallah kısa sürede bitireceğiz hatta Bandırma'ya kadar uzatacağız. Özellikle dağ bölgesinde devam eden yol yatırımımız var. 9.1 kilometresi tamamlandı. Doğancı barajı civarında 270 metre uzunluğunda viyadük ve üç tünel yapacağız. Eğer derdiniz varsa hizmet ediyorsunuz, bu milleti seviyorsanız hizmet ediyorsunuz. Bizim aşkımız, derdimiz var" diye konuştu.

16 yılda 68 sağlık yatırımı

Bursa Milletvekili Mustafa Esgin de Tatkavaklı Kavşağı'nın Mustafakemalpaşa'nın giriş kapısı olduğunu hatırlattı. Son 16 yıldır çok büyük hizmetleri gerçekleştirdiklerini dile getiren Esgin, "Tüm bu hizmetleri sizin kalbi dualarınızla gerçekleştirdik. Eski Türkiye'de bir Başbakan yaya üst geçidi açmak için Bursa'ya gelirdi. Şimdi ise biz Bursa Bandırma arasındaki 4 kavşağı sessiz sedasız hizmete açtık. Bugün de Tatkavaklı Kavşağı'nı açıyoruz. Son 16 yılda Bursa'ya 68 sağlık yatırımı yaptık ki bunların 16'sı hastane. Biz siyasetten millete memlekete hizmeti anlıyoruz" dedi.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan da hizmete açılan kavşağın Mustafakemalpaşa'nın yıllardır özlemle beklediği bir proje olduğunu belirterek, köprünün yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Hidayet Vahapoğlu ise kavşağın yapımında emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmaların ardından Mustafakemalpaşalıların yıllardır özlemle beklediği kavşak trafiğe açıldı.

Kaynak: Bültenler