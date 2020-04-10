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Mustafakemalpaşa kendi maskesini üretmeye başladı

Mustafakemalpaşa Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında halka ücretsiz dağıtmak üzere kendi bünyesindeki ekiplerle maske üretimine başladı.

10.04.2020 13:22 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:22
Mustafakemalpaşa kendi maskesini üretmeye başladı
Mustafakemalpaşa Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında halka ücretsiz dağıtmak üzere kendi bünyesindeki ekiplerle maske üretimine başladı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında artan maske ihtiyacını karşılamak üzere ilçedeki Uğur Böceği Merkezi atölyelerinde üretilen maskeler, özellikle pazar yerleri ve insan yoğunluğunun yaşandığı noktalarda ücretsiz olarak dağıtılacak.
Kurs öğretmenleri, belediye personeli ve gönüllülerden oluşan 20 kişilik bir ekip ile günde beş yüz maske ürettiklerini belirten Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, halka dağıtılmak üzere ilk etapta 20 bin maske üreteceklerini bildirdi.
Kanar maske üretiminin salgın bitene kadar devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Mustafakemalpaşa, Ekonomi
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