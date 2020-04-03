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Mustafakemalpaşa'nın 50 yıllık hayali gerçek oluyor

Mustafakemalpaşa'nın 50 yıllık hayali olan ve ilçe halkını asbestli su borularından kurtaracak olan 216 kilometrelik yeni ve sağlıklı içme suyu şebekesi projesinin ihalesi yapıldı.

03.04.2020 13:05 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:05
Mustafakemalpaşa'nın 50 yıllık hayali gerçek oluyor
Mustafakemalpaşa 'nın 50 yıllık hayali olan ve ilçe halkını asbestli su borularından kurtaracak olan 216 kilometrelik yeni ve sağlıklı içme suyu şebekesi projesinin ihalesi yapıldı. Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar ihaleye 16 firmanın katıldığını açıkladı.

Mustafakemalpaşa ilçesini tarihinin en büyük yatırımı ile buluşturduklarını ifade eden Başkan Mehmet Kanar, tüm çocuklar için yaşadığı mutluluğun tarif edilemez olduğunu söyledi.

Mustafakemalpaşa'da 50 yıldır asbestli boruların geçtiği su şebekesi kullanılıyordu. Göreve geldiği günden itibaren ilçeyi asbest kaynağı bu eski borulardan kurtaracağını ifade eden Başkan Kanar "ilçe tarihinin en büyük projesi" dediği alt yapı çalışması için ihale sürecini başlattı. Bugün yapılan ihaleye 16 ayrı firma katıldı. İnceleme sürecinin ardından ihaleyi alan firmanın Haziran ayında temel atacağı bildirildi. 3 yıl içerisinde Mustafakemalpaşa ilçesinin içme suyu altyapısının yenilenmesi hedefleniyor.

Başkan Aktaş'a teşekkür

Projenin tamamlanmasıyla birlikte ilçenin sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşacağı gibi alt yapı sorunununda ortadan kalkacağını belirten Kanar, 216 kilometrelik dev projenin Mustafakemalpaşa'ya kazandırılmasından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a ve BUSKİ'ye ilçe halkı adına teşekkür etti.

Özellikle çocukların geleceği için çok mutlu olduğunu açıklayan belirten Kanar, 'Sağlıklı bir gelecek için en büyük hayalim ve sözümdü. Allaha şükür birinci yılımızda bu dev hizmetin gerçekleşmesinin onurunu ve mutluluğunu yaşıyorum' diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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