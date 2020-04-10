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- Mustafakemalpaşa'nın ilk korona virüs hastası taburcu oldu

- Mustafakemalpaşa'nın ilk korona virüs hastası taburcu oldu Bursa'da korona virüsle mücadelede bir güzel haber de Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'nden geldi.

10.04.2020 11:15 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:16
- Mustafakemalpaşa 'nın ilk korona virüs hastası taburcu oldu
BURSA - Bursa 'da korona virüsle mücadelede bir güzel haber de Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'nden geldi.
Mustafakemalpaşa'da korona virüs şüphesiyle ilk olarak tedaviye alınan hastalardan birisi olan Hakkı Gürkaş'tan sevindiren haber geldi. İlçede covid 19 şüphesi ile bir süredir tedavi gören Ovaazatlı Mahallesi sakinlerinden Hakkı Gürkaş hastalığı yendi. - Mustafakemalpaşa’nın ilk korona virüs hastası taburcu oldu

Kaynak: İHA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Mustafakemalpaşa, Bursa, Yerel
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