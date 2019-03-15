Mustafakemalpaşa Turizmle Uçacak

Kaynak: İHA

Cumhur İttifakı AKParti Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Mehmet Kanar, ilçe için seçimlerden sonra özel bir turizm çalışması yapacağını söyleyerek, ilçenin ayda en az 300 bin turisti ağırlayacağını söyledi.Yerel seçimler için çalışmalar sürerken Mustafakemalpaşa'dan gördüğü ilgi ile projelerine son şeklini veren Cumhur İttifakı'nın AK Parti Mustafakemalpaşa Adayı Mehmet Kanar, turizm ile ilgili hedeflerini açıkladı. Tümbüldek ve Suuctu gibi turizm değerlerinin özellikle daha fazla gündeme getirileceğini açıklayan Kanar: "Mustafakemalpaşa'mız için komple bir turizm çalışması öngörüyoruz. Tümbüldek ve Suuçtu gibi dünyaya mal olacak zenginliğimiz ilk şekillendireceğimiz projelerde liste başı. Tümbüldek'i Termal Turizm Merkezi yapmayı planlıyoruz. Bu sayede Bursa'nın temel zenginliği olan sıcak suyu ilçemizde de daha bilinir ve merkezi bir nokta haline getireceğiz. Bir yaşam alanı olarak genişleteceğimiz bu merkezde şifalı sularla tedavilerden tutun da bir termal merkezde ne olabiliyorsa her ayrıntıyı ayrı ayrı düşüneceğiz. Yine Suuçtu Şelalemiz için çok daha entegre ve özel bir projemiz var. Bu muhteşem zenginliği dünyaya duyurmak için detaylı bir proje çalışması planlıyoruz" diye konuştu."Büyük bir dönüşüm yaşanacak"Mustafekamalpaşa'nın doğal güzelliklerinin yanı sıra yine doğal ve bölgeye özgü lezzetleriyle de öne çıkacağını belirten Kanar, 'Başta Bursalılar olmak üzere bölge il ve ilçlerden vatandaşlarımız doğa ve lezzetlerle buluşmak için, nefes almak içim Mustafakemalpaşa'ya gelecek. Merkezimizde hayata geçireceğimiz büyük sosysal dönüşümün yanı sıra şelalaerrimiz ve plato gibi köylerimizle cazibe merkezi olacak.' şeklinde konuştu.İlçenin mutfak zenginliğini de özellikle hatırlatan Cumhur İttifakı'nın Ak Parti Mustafakemalpaşa Adayı Mehmet Kanar, ilçe lezzetlerini yapacağı turizm planlarından ayrı düşünemediğini anlattı. Kanar: " İlçeme ayda 300- 400 bin dolayın aylık turist sayısı kazandırma hedefim var. Ancvak gelen ziyaretçinin turizm hizmetinin yanı sıra damağını da lezzetlendirmek istiyorum. Tatlımızı yemeden, yöre lezzetlerimizi tatmadan hiç bir ziyaretçinin buradan ayrılmasını istemiyorum. Dolayısıyla hazırladığımız projelerin tamamında yöresel lezzetlere ayrıca bir başlık açılacak. Tesisleşme de bu doğrultu da olacak. Dünyaya bu lezzetleri tanıtmak için geç bile kaldık." diye konuştu.Mehmet Kanar, tarım oraganize sanayi bölgeleri ve yeşil, teknolojik sanayi bölgeleri ile istihdam da çığır açacaklarını da ifade ederek, 'Turizm, tarım, sanayi, kültür spor, doğamızla esnafımız, vatandaşımız kazanacak Mustafakemalpaşa büyüyecek' dedi. - BURSA