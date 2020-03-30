Müstakil ev alev alev yandı... Vatandaşlar hortumlar müdahale etmeye çalıştı
Müstakil ev alev alev yandı.
30.03.2020 12:26 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:28
Müstakil ev alev alev yandı... Vatandaşlar hortumlar müdahale etmeye çalıştı-Ev kullanılamaz hale geldi
KÜTAHYA - Kütahya 'nın Domaniç ilçesi Domurköy'de çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Domurköy'de Kadriye Kardaş'a ait evde yangın çıktı. Yangın, kısa sürede evi kullanılamaz hale getirdi. Yangına, Domaniç Belediyesi ve Çukurca Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.Nedeni henüz tespit edilemeyen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
KÜTAHYA - Kütahya 'nın Domaniç ilçesi Domurköy'de çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Domurköy'de Kadriye Kardaş'a ait evde yangın çıktı. Yangın, kısa sürede evi kullanılamaz hale getirdi. Yangına, Domaniç Belediyesi ve Çukurca Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.Nedeni henüz tespit edilemeyen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA