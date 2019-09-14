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Müstakil evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangını, itfaiye ekipleri büyümeden söndürdü.

14.09.2019 13:47Müstakil evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangını, itfaiye ekipleri büyümeden söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Talatpaşa mahallesinde meydana gelen olayda, müstakil bir evde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de çıkan yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kocasinan, Kayseri, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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