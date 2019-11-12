Haberler » 3. Sayfa » Müstakil evde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü - Haber

Müstakil evde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Denizli'nin Tavas bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü.

12.11.2019 12:10 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:16Müstakil evde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
'nin bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü. Yaralanan olmazken evde maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Tavas ilçesi Kızılcabölük mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Çaputçu 'ya ait olduğu belirtilen müstakil evde nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. ekiplerinin bir saatlik müdahalesi sonucunda yangın söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından evde maddi hasar meydana geldiği tespit edildi.

İtfaiye ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. - DENİZLİ

Denizli, İtfaiye, Tavas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:26 Tuğçe ile Büşra'nın öldürülmesine ilişkin davada yeniden bilirkişi raporu
12:19 Güney Afrika'da sel felaketi: 2 ölü
12:17 Avustralya'daki orman yangınları Yeni Zelanda'ya doğru ilerliyor
12:17 Ankara'da 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan YHT kazası davası 13 Ocak'ta görülecek
12:21 Tarihi Ankara evi alevlere teslim oldu
10:49 17 yaşındaki kıza çıplak fotoğraflarla şantaj yapan şahıs, polis tarafından yakalandı
10:32 Uyuşturucu operasyonunda yakalanan genç kız: Pişman değilim
00:08 Önce darp etti, sonra arabasına zarar verdi! Kadınların yol verme kavgası karakolda bitti
23:02 Eşinin yüzünü naylon poşet eritip yakan işkenceci koca tutuklandı
20:02 Malatya'da bir çift, sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti
11:06 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili konuştu: Bizi ilgilendirmez
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
12:11 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
21:57 Son dakika: Ankaragücü'nde Metin Diyadin dönemi bitti!
12.11.2019 12:28:52