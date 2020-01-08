Haberler » 3. Sayfa » Müstakil evde çıkan yangını itfaiye söndürdü - Haberler

Müstakil evde çıkan yangını itfaiye söndürdü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kullanılmayan tek katlı müstakil evde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

08.01.2020 11:35 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:40 Müstakil evde çıkan yangını itfaiye söndürdü
'nin ilçesinde kullanılmayan tek katlı müstakil evde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Battalgazi mahallesi Ören sokak üzerinde bulunan kullanılmayan tek katlı müstakil evde yangın çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. ekiplerinin çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yapılan kontrollerinde evde kimsenin bulunmadığı anlaşıldı.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Melikgazi, Kayseri, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

12:34   Denizli'de Kazıkbeli Zaferi'nin 872. yıl dönümü için program düzenlendi - Haberler
12:31   Bakan Çavuşoğlu, yarın Irak'a gidecek (2) - Haberler
12:30   Dünyanın en güçlü pasaportları sıralaması: Japonya yine birinci, üç sıra gerileyen Türkiye 55'nci - Haberler
12:28   Avustralya'daki yangının faturası develere kesildi! Helikopterle vurulacaklar - Haberler
12:28   Bilecik Medetli Köyü Derneği kuruluyor - Haberler
12:27   Terör örgütü PKK'nın en üst kadın yapılanması PAJK'ın sözde yöneticisi Esme Erat ve şoförü, MİT ve... - Haberler
12:08   İstanbul'un en işlek caddesindeki bir kebapçıda cinsel içerikli film oynatıldı - Haberler
11:53   İran'da düşen uçağın üzerinde bulunan mermi deliğini andıran hasarlar kafa karıştırdı - Haberler
11:19   Erdoğan'dan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir'e: Kılıçdaroğlu gibi bana 'tek adam' mı diyorsun? - Haberler
11:18   İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den yeni saldırı sinyali - Haberler
8.01.2020 12:35:22