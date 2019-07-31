Haberler» 3. Sayfa» Haber

Müstakil eve atılan EYP korkuttu

Müstakil eve atılan EYP korkuttuADANA - Adana'da kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce bir müstakil evin bahçesine el yapımı patlayıcı atıldı.

31.07.2019 03:32
Müstakil eve atılan EYP korkuttu
Müstakil eve atılan EYP korkuttu
ADANA - Adana'da kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce bir müstakil evin bahçesine el yapımı patlayıcı atıldı.
Olay, Seyhan İlçesi Ova Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen kişi ve kişilerce bir müstakil evin içerisine EYP atıldı. Patlama gürültüsüne uyanan ev sahibi durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme polisleri, EYP'nin çakma gazından yapıldığını tespit etti. EYP parçaları detaylı incelenmek üzere emniyete götürüldü.
Polis olayı gerçekleştiren kişi ve kişileri arama çalışması başlattı.

Seyhan, Polis, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
03:32   Müstakil eve atılan EYP korkuttu
03:31   Ankara'da kontrolden çıkan araç takla attı: 1 ağır yaralı
03:24   Müstakil eve atılan EYP korkuttu
03:18   Ankara'da kontrolden çıkan araç takla attı: 1 ağır yaralı
01:51   Bolu'da, TEM Otoyolu'nda mukavva yüklü kamyon alev alev yandı
01:44   Suriye sınırına sevkiyat devam ediyor
01:43   Suriye sınırına sevkiyat devam ediyor