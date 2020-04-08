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Müstakil evi kumarhaneye çevirdiler: 12 gözaltı

Kırşehir'de, kumarhaneye çevrilen müstakil eve operasyon yapan polis 12 kişiyi gözaltına aldı.

08.04.2020 16:56 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:56
Müstakil evi kumarhaneye çevirdiler: 12 gözaltı
Kırşehir 'de, kumarhaneye çevrilen müstakil eve operasyon yapan polis 12 kişiyi gözaltına aldı.

Covid-19 önlemleri kapsamında kapatılan kıraathanelerin faaliyetine ilişkin denetimlerini sürdüren Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ihbar üzerine merkez Aşıkpaşa Mahallesi'ndeki müstakil eve gece saatlerinde baskın düzenledi. Evin farklı odalarındaki masalarda sigara içilerek kumar oynandığını tespit eden ekipler, T.A., C.T., T.H., Ç.O., B.M., K.H., H.E., R.F., E.A., G.A., A.F., E.K.'yı gözaltına aldı."Kumar oynamak, kapalı mekanda sigara içmek, korona virüs önlemleri kapsamında alınan tedbirlere uymamak" suçlarından idari para cezası uygulanan şüphelilerden 10'u serbest bırakıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Kırşehir, Polis, 3. Sayfa
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