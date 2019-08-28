Haberler» 3. Sayfa» Haber

Müstakil evin çatısında çıkan yangını itfaiye söndürdü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde müstakil bir evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

28.08.2019 11:26 Müstakil evin çatısında çıkan yangını itfaiye söndürdü
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde müstakil bir evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Boztepe mahallesi Aşık Paşa sokak üzerinde bulunan müstakil bir evin çatısında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de, yangına müdahale etti. Yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kocasinan, Kayseri, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:00   Önlem almadan takılan balkon camı az daha can alıyordu
11:57   Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 73 kişi yakalandı
11:48   Maltepe'de otel odasında öldürülen şahsın kimliği ortaya çıktı
11:42   İstanbul'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
11:42   Maltepe'de otel odasında cinayette hayatını kaybeden şahsın kimliği ortaya çıktı
11:38   Kolombiya'da tabutta 300 kilogram esrar ele geçirildi
11:33   Emniyet Genel Müdürü Aktaş ve Mardin Valisi Yaman'dan 'Kıran 2 Operasyonu' açıklaması