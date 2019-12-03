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Müstehcen görüntülerini çekip şantaj yaparak geçimlerini sağlıyorlarmış

Birlikte olduğu kadının habersiz müstehcen görüntülerini çekip şantaj yaparak para istediği iddia edilen Y.K. ve eşi hakkında, "özel hayatın gizliliği", "şantaj", "hakaret", "kişilerin huzur ve sükununu bozma", "cinsel taciz" suçlarından soruşturma başlatıldı.

03.12.2019 14:49 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:55Müstehcen görüntülerini çekip şantaj yaparak geçimlerini sağlıyorlarmış
Birlikte olduğu kadının habersiz müstehcen görüntülerini çekip şantaj yaparak para istediği iddia edilen Y.K. ve eşi hakkında, "özel hayatın gizliliği", "şantaj", "hakaret", "kişilerin huzur ve sükununu bozma", "cinsel taciz" suçlarından soruşturma başlatıldı. Savcılığa sunulan şikayet dilekçesinde, şüphelinin eşiyle fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiği ve kadınlara şantaj yaparak geçimlerini bu şekilde sağladıkları belirtildi.

Almanya'da yaşayan ve hemşirelik yapan A.D. isimli kadın iddiaya göre, sevgilisi Y.K.'nın evli olduğunu öğrenince ayrılmak istediğini söyledi. Bunun üzerine ilişkileri boyunca kadının müstehcen görüntülerini gizlice çeken Y.K., A.D.'ye şantaj yaparak para istedi. A.D., avukatı Aydın Mollaoğlu aracılığıyla Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak Y.K. hakkında şikayetçi oldu.

"Para isteyip şantaj yapmış"

Şikayet dilekçesinde, "Müvekkil A.D., uzun yıllardır Almanya'da yaşayan ve hemşirelik yaparak geçimini sağlayan bir kadındır. Şüpheli Y.K., evli olmasına rağmen kendisini bekar olarak kadınlara tanıtmış, evlenme vaadiyle kadınları kandırarak tanışmış, kadınların güvenlerini kazandıktan sonra müstehcen fotoğraflarını kadınlardan habersiz olarak çekip fotoğrafları sosyal medyada yayınlama ve ailelerine gönderme tehdidiyle para isteyerek şantajlarda bulunmuştur" ifadelerine yer verildi.

'Geçimlerini bu şekilde sağlıyorlar' iddiası

Y.K.'nın eşi N.K.'nın da şüpheliyle fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek mağdur kadınların bu durumlarından faydalandığı, kadınlara şantaj yaparak geçimlerini bu şekilde sağladıkları belirtildi.

40 bin Euro para istemiş

Şüpheli Y.K.'nın gizli düzenekler kurarak kayıt altına aldığı mahrem görüntüleri A.D.'nin yakın çevresine göndereceğini söyleyerek şantajla 40 bin Euro para istediği, gizli çektiği görüntüleri A.D.'nin ağabeyi M.D.'ye gönderdiği ve yüklü miktarlarda para istemeye devam ettiği anlatıldı. Şüphelinin A.D. adına sosyal medya hesabı açarak müstehcen fotoğrafları burada yaydığı ve halen bu eylemlerine devam ettiği kaydedildi.

Zorlama hapsini istedi

Öte yandan, A.D. şüpheli Y.K. hakkında 3 ay süre ile uzaklaştırma kararı aldırdı. Y.K. bu kararı ihlal etti. Bunun üzerine A.D. savcılığa başvurarak Y.K.'nın 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine karar verilmesini talep etti. - İSTANBUL

Huzur, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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