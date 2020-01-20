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"Müşteri gibi davranan ekipler uyuşturucu satıcısını yakaladı" başlıklı haberimizi yeniden...

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde uyuşturucu satıcısıyla müşteri gibi irtibata geçen jandarma ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı.

20.01.2020 23:58 | Son Güncelleme: 21.01.2020 00:32
'nın ilçesinde uyuşturucu satıcısıyla müşteri gibi irtibata geçen jandarma ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Karasu ilçesi Resuller Mahallesi'nde İ.Ç'nin yüklü miktarda uyuşturucu hap satmak için müşteri aradığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışma ve fiziki takip sonrası şüpheliyle müşteri gibi irtibata geçen ekipler, İ.Ç'nin uyuşturucu hapları Ferizli'ye getirdiği bilgisine ulaştı.

KOM Şube ve Ferizli İlçe Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezinde düzenledikleri operasyonla şüphelinin kullandığı otomobili durdurdu.

Narkotik köpeğiyle otomobili arayan ekipler, 4 bin 402 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Jandarma, Sakarya, Ferizli, Güncel

Kaynak: AA

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