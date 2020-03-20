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Müşteri hapşırdı, mağaza karıştı...O anlar kamerada

Müşteri hapşırdı, mağaza karıştı.

20.03.2020 21:08 | Son Güncelleme: 20.03.2020 21:10
Müşteri hapşırdı, mağaza karıştı...O anlar kamerada
Korona virüs paniği yaşayan esnaf dakikalarca gizlendiği montunun altında bekledi
ZONGULDAK - Zonguldak 'ta bir iş yerinde korona virüs paniği yaşandı. Ankara 'dan gelen misafirinin hapşırdığını gören esnaf ve iş yerindekiler panikle sağa sola kaçıştı. Montunun altına gizlenen esnaf ise dakikalarca montunun altında bekledi. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün öğlen saatlerinde kent merkezindeki bir iş yerinde yaşandı. İddialara göre, Mahmut Ay isimli esnafa Ankara'dan ziyarete gelen müşterisi fatura işlemi yapıldığı sırada hapşırdı. Bu sırada panik yaşayan ortamdakiler hızla sağa sola kaçıştı. Koltuğunda oturan esnaf Mahmut Ay ise refleksle montuna gizlenerek dakikalarca montunun altında bekledi. Montuyla yüzünü koruyan Ay, bir süre sonra montunun altından çıkarak işine devam etti.
"Esnaf olarak kendi yöntemimi kullandım"
Olup bitene anlam veremeyen müşterisi de hızla diğerleriyle birlikte dışarıya kaçmaya çalıştı. Tekrar içeriye gelenler müşteri ve diğerleri anlık stresle gülme krizine girdi. Yaşadığı ilginç olayı gazetecilere anlatan Mahmut Ay, "Bölge bayimiz geldi. Oturdu, konuşurken hapşırdı. Neticesinde öyle bir refleks gerçekleşti. Ben montuma sarıldım. Montumla yüzümü korudum. Gündemde zaten korona virüs var. Biz de esnaf olarak kullandım. Kendisine kolonya kullandırdık. Hapşırınca ilginç bir olay çıktı. Olayın ardından dükkanda stresle gülme krizine girenler oldu" diye konuştu.
Ali Doğan Germekaş ise "Daha önce bir kedi videosu izlemiştim. Onun gibi cereyan etti. Kedinin biri hapşırınca diğerleri kaçışıyordu. Ben de onun gibi hızla olay yerinden uzaklaştım" diye ifade etti.
Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada izlenme rekorları kırdı. Müşteri hapşırdı, mağaza karıştı...O anlar kamerada

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Müşteri hapşırdı, mağaza karıştı...O anlar kamerada
Etiketler : Zonguldak, Mahmut Ay, Ankara, Genel

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