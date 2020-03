müşteri hizmetlerine Stevie'de 3 ödül birden

Vodafone Türkiye Müşteri Hizmetleri, müşteri hizmetleri ve satış alanlarında dünyanın en başarılılarını ödüllendiren 14. Stevie Satış ve Müşteri Hizmetleri Ödülleri'nde toplam 3 ödül aldı.Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Bu yıl 48 ülkeden 2 bin 600'ü aşkın adayın yarıştığı ve 7 ayrı jüride 180'i aşkın profesyonelin görev aldığı 14. Stevie Satış ve Müşteri Hizmetleri Ödülleri'nde "Müşteri Hizmetlerinde İnovasyon", "Müşteri Hizmetlerinde En İyi Teknoloji Kullanımı" ve "Yılın Müşteri Hizmetleri" kategorilerinde ödüle layık görüldü.Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ergun, şunları kaydetti:"Teknoloji iletişim şirketi' olma vizyonuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Teknoloji üreten ve teknolojide inovasyon yapan bir şirket olmak, en büyük amacımız. Bu amaçla, tüm kanallarımızda aynı dijital deneyimi sunarak, müşterilerimizin hayatının vazgeçilmez bir parçası olmayı hedefliyoruz. Müşterilerimize daha hızlı, esnek ve en iyi deneyimi sunmak üzere sürekli yeni alternatifler deniyoruz. Türkiye genelinde 13,4 milyon aktif dijital müşterimiz var.Bu müşterilerimizin aylık toplam etkileşimi 472 milyona ulaştı. Dijital penetrasyon oranımız ise yüzde 86. Müşterilerimize Vodafone markası ile temas ettikleri her ürün, servis ya da kanalda aynı deneyimi yaşatmak ve uçtan uca sade bir dijital deneyim sunmak için çalışıyoruz. Bu amaçla uluslararası düzeyde takdir gören başarılı çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz."Müşterilerinin temas ettiği her kanalda bütünleşik bir deneyim yaşarken, Vodafone ürün ve hizmetlerinden en iyi şekilde yararlandığını dile getiren Ergun, "Müşterinin ihtiyacını belirlemek için büyük veriden yararlanan bu yaklaşım, müşterilerimizin ihtiyacına en uygun teklifleri sunuyor. Kullanıcı dostu ekranıyla, müşteri temsilcilerimiz en uygun hizmeti tek bir tıkla tek ekrandan gerçekleştirebiliyor. Vodafone Türkiye müşteri hizmetlerinde uyguladığımız bu 'değer odaklı' yaklaşımla bu hizmetten faydalanan müşteri sayımız 5 katına yükselirken, ilk seferde müşteri ihtiyaçlarını karşılama oranı en yüksek orana ulaştı, müşterilerilerimizin bu hizmeti tavsiye etme oranı ise 2 katına yükseldi." açıklamasında bulundu.Vodafone Türkiye Müşteri Hizmetleri'nde "tek yürek, tek takım" anlayışıyla çalıştıklarını belirten Ergun, şunları ifade etti:"Vodafone Türkiye Çağrı Merkezimiz, 11 lokasyonda 4 binden fazla müşteri temsilcisiyle hizmet veriyor. Tek yürek ve tek takım olma hedefiyle her gün binlerce müşterisine gece gündüz demeden en iyi hizmet için çalışan müşteri temsilcileri, Vodafone'un en kıymetli varlığı. Mükemmel müşteri deneyimi mutlu, bağlı ve takım ruhu ile çalışanlar sayesinde oluşur.Bu amaçla, müşteri temsilcilerinin her alandaki deneyimine odaklanıyoruz. Çalışanlarımız ve sevdiklerine çeşitli ayrıcalıklar da sunuyoruz. Kurduğumuz Vodafone Sosyal Etkileşim Platformu ile müşteri temsilcilerimiz başarılarını paylaşıp rekabet ederken bir yandan da eğleniyor. Vodafone Türkiye Çağrı Merkezi'nin sosyal etkileşim platformunda 2 bin 300 kullanıcı ile yılda 10 binden fazla paylaşım bulunuyor. Çağrı merkezimizde oluşturduğumuz 'tek yürek tek takım' ruhu, iş sonuçlarını da pozitif etkileyerek ödüle layık görüldü."Ayda 1 milyon sohbetAçıklamada yer verilen bilgilere göre, Vodafone, müşterilerine mükemmel deneyim sunmak için yapay zekadan da yararlanıyor. Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden erişilen, yapay zeka tabanlı kişisel asistan TOBi, doğal konuşmayı anlayarak dijital kanallar içinde kullanıcıların yazışarak işlemlerini yapmasını sağlıyor.Halihazırda İtalya, Almanya, İngiltere dahil 15 Vodafone ülkesinde kullanılan TOBi, Türkiye'de de müşterilerin Vodafone'dan aldığı veya almak istediği hizmetler konusunda onlara asistanlık yaparak hayatlarını kolaylaştırıyor. Türkçeyi yüzde 91 oranında hatasız anlayan TOBi her ay ortalama 500 bin tekil kullanıcıyla 1 milyon sohbet gerçekleştiriyor.Dünyanın en saygın iş ödülleri arasında2002 yılından bu yana uluslararası şirket ve organizasyonları yıl içinde gösterdikleri performans ve sosyal hayata yansıyan pozitif katkıları çerçevesinde ödüllendiren Stevie Ödülleri, dünyanın en saygın iş ödülleri arasında yer alıyor. "Asya-Pasifik Stevie Ödülleri", "Almanya Stevie Ödülleri", 'Ortadoğu Stevie Ödülleri', "Amerika İş Ödülleri", "Uluslararası İş Ödülleri", "Stevie İş Kadınları Ödülleri", "Stevie Büyük İşverenler Ödülleri", "Stevie Satış ve Müşteri Hizmetleri Ödülleri" olmak üzere 8 farklı alanda düzenlenen Stevie Ödülleri yarışmalarına her yıl 70'i aşkın ülkeden 12 binin üzerinde başvuru oluyor.Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Stevie Satış ve Müşteri Hizmetleri Ödülleri, dünya çapındaki müşteri hizmetleri, iletişim merkezi, iş geliştirme ve satış uzmanlarının başarılarını değerlendiriyor. 2020 yılı için yapılan başvurular, müşteri hizmetleri ve çağrı merkezi alanlarında 90'ı aşkın kategoride, satış ve iş geliştirme alanlarında ise 60'ı aşkın kategoride değerlendirildi.

Kaynak: AA